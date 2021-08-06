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Kızılay Heyeti Orman Yangınlarıyla Mücadeleye Destek İçin Antalya’ya Gitti

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Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı heyeti, Türkiye’de devam eden orman yangınlarıyla mücadeleye destek amacıyla Antalya’da afet bölgelerindeki çalışmaları takip etti.
Kızılay Heyeti Orman Yangınlarıyla Mücadeleye Destek İçin Antalya’ya Gitti

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı heyeti, Türkiye’de devam eden orman yangınlarıyla mücadeleye destek amacıyla Antalya’da afet bölgelerindeki çalışmaları takip etti.
 
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkanı Sezai Sezen ve beraberindeki heyet, Türkiye’nin bir çok bölgesinde etkili olmaya devam eden orman yangınlarıyla mücadeleye destek amacıyla Antalya’ya gitti.

Heyet Antalya Havalimanı'nda, KKTC Antalya Başkonsolosu Cem Topçu, KKTC Eğitim ve Kültür Ateşesi Mehmet Savaş Kortay ve Türk Kızılay Antalya Şube Başkanı Esra Özkoç tarafından karşılandı.

Antalya’nın Manavgat ilçesine hareket eden heyet, ilk olarak Evrenseki mahallesinde orman yangını sonrası başlatılan çalışmaları yerinde inceledi. 

KUZEY KIBRIS TÜRK KIZILAYI, TÜRK KIZILAY’INA AFETZEDELER İÇİN 320 BİN TL BAĞIŞLADI 

Kızılay Koordinasyon Merkezi’nde Türk Kızılay yetkileriyle gerçekleştirilen toplantı sonrası Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkanı Sezai Sezen, Türk Kızılay'ının afet bölgelerindeki insani yardım çalışmalarına katkı amacıyla Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç'a, 320 bin TL'lik bağış çeki takdim etti.

Kızılay Koordinasyon Merkezi’ndeki çalışmalar hakkında bilgi alan heyet, Manavgat Oymapınar mevkiinde incelemelerde bulunarak, afetzedelerle bir araya geldi, gıda malzemeleri dağıtım çalışmalarına katıldı.

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