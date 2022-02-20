Kızılay Kalkanlı’da Anı Ormanı Oluşturdu

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, iki yıl önce Güzelyurt Kalkanlı’da meydana gelen orman yangınında zarar gören alana 4 bin fidan dikerek anı ormanı oluşturdu.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, iki yıl önce Güzelyurt Kalkanlı’da meydana gelen orman yangınında zarar gören alana 4 bin fidan dikerek anı ormanı oluşturdu.



Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’ndan yapılan açıklamaya göre, fidan dikim etkinliğine, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Başkanı Sezai Sezen, Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, Muhtarlar Birliği Başkanı Akay Darbaz, Kıbrıs Eğitim Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Vahap Gültekin, Kızılay ekipleri, Genç Kızılay gönüllüleri, Orman Dairesi personeli ve gönüllü vatandaşlar katıldı.

