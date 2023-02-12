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Kızılay rezaleti!

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Malatya’daki ülkenin en büyük konteyner fabrikasının sahibi Kızılay, depremzedeler için konteyner üretemiyor. Afetler için de hiç konteyner stoklamayan Kızılay yönetimi, fabrikaya bir kebapçıyı torpille müdür yapmış.
Kızılay rezaleti!

İsmail ARI/ Birgün

Maraş merkezli depremler nedeniyle sokakta kalan yurttaşlar hayata tutunmaya çalışıyor, yoklukla ve açıkla mücadele ediyor. Depremzedeler, Kızılay’ın bölgeye yeteri kadar yardım ulaştırmadığını, birçok bölgeye çadır kurmadığını ve yiyecek göndermediğini vurguluyor. Kızılay’ın Malatya’daki konteyner fabrikasının durumu ise kurumun içinin nasıl boşaltıldığını ve işlevsizleştirildiğini gözler önüne seriyor.

Depremzedelerin acil olarak çadır ve konteynerlere ihtiyacı var. Maltaya'daki ülkenin en büyük konteyner üretim fabrikası ise skandallarla anılan Kızılay’a ait. Fabrika 120 personelle üç vardiya halinde çalışıldığında 24 saatte 200 konteyner üretilebilecek durumda. Ancak, dünya da en büyük konteyner üretim fabrikalarından biri olduğu da ifade edilen Kızılay’ın fabrikasında deprem felaketine rağmen üretim yapılmadığı ortaya çıktı.

STOK YAPILMAMAMIŞ

Fabrika aynı zamanda depremzedelerin en çok ihtiyaç duyduğu prefabrik tuvalet ve duşlar da üretilebilecek kapasiteye sahip. Fabrikanın devasa bir arazisinin olmasına rağmen ve personelinin tüm uyarılarına rağmen Kızılay afet durumları için fabrikada konteyner stoklanmasına “ekonomik gerekçelerle” onay vermediği belirtiliyor. Kızılay yönetimi izin verseydi fabrika arazisinde on binlerce konteyner de stoklanabilirdi.

KEBAPÇI MÜDÜR

Çadır fabrikasının bağlı olduğu Kızılay Sistem Yapı isimli Kızılay şirketinde görevlendirilen ve prefabrik üretimi alanında tecrübesi olmadığı ifade edilen Üzeyir Pala’nın, fabrika çalışanlarına ve yöneticilerine uzun süredir mobbing uyguladığı iddia ediliyor. Pala’nın liyakatsiz atamaları da fabrika personeli tarafından kabul görmedi. Daha önce kebapçılık yapan Recep Toy isimli bir kişi personelin itirazına rağmen fabrikada idare müdürü olarak görevlendirildi.

Malatya’daki çadır fabrikasının kurucu müdürü Mustafa Kaya, depremden kısa bir süre önce, 18 Ocak 2023 tarihinde Kızılay yönetimi tarafından görevden alındı. Kaya’nın ardından fabrikada yeni bir müdür görevlendirilmedi. Tüm bu yaşananların ardından yaşanan deprem felaketi nedeniyle de deyim yerindeyse fabrikada bir kaos çıktı.

Fabrikanın görevden alınan yöneticileri ise deprem nedeniyle fabrikaya dönüp bir süre görev almayı ve üretim yapmayı teklif etti. Ancak Kızılay yönetimi bu teklife olumlu veya olumsuz bir dönüş yapmadı. Depremden önce 120 personeli olan fabrikaya, depremin ardından sadece 15 personel çağırıldı. Yeteri kadar personel olmaması, fabrikanın müdürü olmaması nedeniyle fabrika hâlâ konteyner üretemiyor.

KINIK VİDEO ÇEKTİ

Daha önce şirketlere konteyner üretip satan fabrikaya Kızılay Başkanı Kerem Kınık, depremin ardından, 9 Şubat tarihinde gitti. Kınık sosyal medya hesabından fabrika çektiği videoyu paylaştı. Cumhurbaşkanlığı saraylarını inşa eden ve şehir hastanelerini işleten Rönesans Holding’in siparişi nedeniyle üretilen konteynerlerin önünde konuşan Kınık, deprem nedeniyle fabrikada üretime hız verdiklerini iddia etti.

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