Kızılay Yeni yönetimde yeni yandaşlar

Kızılay’ın yeni yönetim kurulu belli oldu. Yönetim kurulunda eski AKP Kadın Kolları Başkanı Özkoç, AKP’den belediye başkan aday adayı olan Tanık ve AKP’li Meclis Üyesi Keresteci gibi yine birçok yandaş isim yer aldı.

İsmail ARI

Her 3 yılda bir düzenlenen Kızılay Genel Kurulu'nun 103’üncüsü geçen cumartesi günü Ankara’da düzenlendi. Genel Kurul’a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AKP Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekilleri de katıldı.

ATO Congresium Kongre Merkezi'nde gerçekleşen Genel Kurul’da son yıllarda skandallarıyla gündemden düşmeyen Kerem Kınık yeniden genel başkanlığa seçilirken, Kızılay’ı önümüzdeki 3 yıl boyunca yönetecek olan yönetim ve denetim kurulu üyeleri de belirleNdi. Kızılay'ın yönetim ve denetim kuruluna seçilen isimler arasında yine birçok AKP’linin yer alması dikkat çekti.

KADIN KOLLARI BAŞKANIYDI

Kızılay'ın yeni yönetim kurulu üyesi Esra Özkoç, uzun bir süre AKP Antalya İl Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı. 2013 yılında ise AKP Genel Merkezi tarafından AKP Antalya Kadın Kolları Başkanlığı görevine atanan Özkoç, AKP’deki görevlerinin ardından da Kızılay Antalya Şube Başkanı olmuştu.

KAYYUMUN YARDIMCISIYDI

Yönetim kurulu üyesi seçilen bir başka isim olan Yener Tanık ise 2014 yılındaki yerel seçimlerde AKP’den Siirt Belediye Başkanlığı için aday adayı olmuştu. Aynı zamanda Siirt Kamu Hastaneleri Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Tanık, 2016 yılında Kayyum atanan Siirt Belediyesi’nde belediye başkan yardımcılığı görevine getirilmişti.

Ardından da 27 Ağustos 2017’de Siirt Valiliği’nden yapılan açıklamayla, Tanık’ın belediye başkan yardımcılığı görevinden alındığı duyurulmuş ama Tanık’ın neden görevden alındığı açıklanmamıştı.

Kızılay’ın bir başka yeni yönetim kurulu üyesi Emre Koç oldu. Koç'un özgeçmişinde ise “2012-2015 yılları arasında Milli Türk Talebe Birliği’nde çeşitli görevler aldığı” belirtiliyor. Eski TBMM Başkanı AKP'li İsmail Kahraman da gerici Milli Türk Talebe Birliği’nde bir dönem başkanlık yapmıştı.

AKP'Lİ MECLİS ÜYESİ

Sadece yönetim kurulunda değil aynı zamanda Kızılay'ın denetim kurulunda da yeni isimler yer aldı. Bu isimlerde biri de MHP'li Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin AKP’li Meclis Üyesi Selman Keresteci oldu. Ayrıca, eski Ümraniye Belediye Başkanı AKP’li Hasan Can’ın kardeşi Hüseyin Can da Kızılay’da denetim kurulu üyesi oldu.

BAŞKAN KINIK DA AKP’Lİ

Tartışmaların odağında yer alan Kızılay’da görevine devam eden birçok ismin de AKP’li olduğu ve AKP’de görev aldığı biliniyor. Genel Kurul’da yeniden Kızılay Genel Başkanı Seçilen Kerem Kınık, AKP’den İstanbul 10’uncu dönem İl Genel Meclisi üyesi ve İBB Sağlık Komisyonu Başkanı olarak görev yaptı. Yenilenen 23 Haziran İstanbul seçimleri için sosyal medya hesabından AKP’nin İBB adayı Binali Yıldırım’a desteğini açıklayarak oy isteyen Kınık 2012 yılında FETÖ lideri Fetullah Gülen'i Pensilvanya'da ziyaretini sosyal medya hesabından paylaştı.

Kızılay'ın yönetim kurulu üyeliğine yeniden seçilen Murat Ellialtı da bir dönem AKP'den meclis üyeliği yaptı. Ellialtı,2004-2009 yılları arasında Beykoz ilçesinden AKP İstanbul İl Genel Meclisi üyesi seçilmişti.

Kızılay’ın diğer yönetim kurulu üyesi olan Fatma Meriç Yılmaz’ın da AKP’li eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın çalışma ekibinden olduğu ve Akdağ'ın bakanlığı döneminde Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olduğu öğrenildi. Yılmaz’ın Menzil Cemaati’ne yakın olduğu da iddia ediliyor.

ESKİ VEKİLİN OĞLU

Yönetim Kurulu Üyeliği görevine devam eden Yasir Yılmaz da aynı zamanda Çevre Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Emlak Konut GYO AŞ Uygulama Daire Başkanlığı’nı sürdürüyor. AKP’li eski Milletvekili Halil İbrahim Yılmaz’ın oğlu olan Yasir Yılmaz AKP’den Kütahya Belediye Başkanlığı için 2019’da aday adayı olmuştu.

‘BOYUN EĞMEYİN, KONUŞUN…’

Kızılay’ın Genel Kurulu’na, yönetim kurulu üyeliği görevi sona eren Naci Yorulmaz’ın sözleri de damga vurmuştu. Aynı zamanda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı’nın (TİKA) başkan yardımcılığı görevini de yürüten ve Bilal Erdoğan’ın arkadaşı olduğu iddia edilen Naci Yorulmaz, yaptığı konuşmada, “Ben yönetim kurulu toplantılarında Kızılay’ın hastanelerinin, gayrimenkullerinin Kızılay yönetim kurulu tarafından şirketlere satılmasını doğru bulmamış ve şerh koymuştum…” dedi.

“Bugün konuşmak zorunda hissediyorum” diyen Yorulmaz, şunları da söylemişti: “Seçilecek genel başkana yardımcı olmak adına onun her kararlarına boyun eğmeyin… Kızılay’dan bankalardan borç alan, kredi çeken bir kurum haline gelmemesi için, satışları bir gelir kaynağı olarak görmemesi için lütfen ama lütfen duyarlı olun, uyarın. Gelecek yönetim kurullarını, bizi, Türkiye’yi uyarın. Konuşmanız gereken yerde lütfen konuşun."

GENEL MÜDÜR SABIKALI

Kızılay’ın genel müdür koltuğunda ise uzun yıllardır Deniz Feneri Derneği davasında “güveni kötüye kullanma” suçlamasıyla 2013 yılında iki yıl altı ay hapis cezası ile 25 bin TL para cezası alan İbrahim Altan oturuyor. Altan aynı zamanda AKP Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş’ün de kayınpederi. Altan’ın kızı Reyyan Beyza Büyükgümüş ise Bilal Erdoğan’la birlikte Türkiye Gençlik STK’ları Platformu’nda yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı.