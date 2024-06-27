Kızılay'dan kan bağışı çağrısı: Stoklar kritik seviyede!

Kıbrıs Türk Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, "Yaz aylarında kan bağışında yaşanan dramatik düşüşler tedavileri devam eden talasemi ve onkoloji hastaları ile cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyan hastalar için kan teminini zorlaştırmaktadır. Kan Bankası'ndaki kritik seviyeye düşen stokları dengelemek için duyarlı vatandaşlarımızın desteğine acilen ihtiyaç duyulmaktadır" denildi.

Uzun: Halkımızı Kan Bağışına Davet Ediyoruz

Kıbrıs Türk Kızılay Genel Başkan Vekili Murat Uzun, konuya ilişkin yaptığı açıklamada kan bağışının önemine dikkat çekerek, duyarlı vatandaşları kan bağışında davet etti:

“Yaz aylarında kan bağışlarının azalması, acil durumlarda ve ameliyatlarda ihtiyaç duyulan kanın teminini zorlaştırmaktadır. Bu nedenle, sağlıklı ve 18-65 yaş arası tüm bireyleri düzenli olarak kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz. Halkımızın bu zorlu günlerde kan bağışına destek olmasını bekliyoruz.”

Yurt genelinde gezici kan bağış araçlarıyla gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimiz çerçevesinde gönüllü bağışçılarımıza ulaşmak için bu hafta Gazimağusa ve Girne’deyiz.

27 Haziran: Gazimağusa - MAGEM, 16:00-22:00

28-29 Haziran: Girne - Ramadan Cemil Meydanı, 16:00-22:00

Kan Bağışları Hayat Kurtarıyor

Kıbrıs Türk Kızılay’a yapılan gönüllü, karşılıksız ve düzenli kan bağışları, her yıl yüzlerce insana umut olmaktadır. Kan bağışları, talasemi ve onkoloji hastaları başta olmak üzere, diyaliz tedavisinde, cerrahi müdahalelerde, doğumlarda ve organ nakillerinde hayati önem taşımaktadır.

Kan bağışı hakkında bilgi almak için Kan Hizmetleri Hattı 0533 867 24 25’i arayabilir, kan bağış başvuruları için www.kktkizilayi.org web sayfamızı ziyaret edebilir, güncel kan bağış noktalarını öğrenmek için sosyal medya hesaplarımızı (/kktkizilayi) takip edebilirsiniz.