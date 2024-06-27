  • BIST 10486.7
  • Altın 2425.79
  • Dolar 32.835
  • Euro 35.2277
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKADünya Mülteciler Günü: BM mültecilerin sayısının 120 milyona ulaştığını açıkladı

Kızılay'dan kan bağışı çağrısı: Stoklar kritik seviyede!

» »
Kıbrıs Türk Kızılay, yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte kritik seviyeye düşen kan stoklarının dengelenmesi için duyarlı vatandaşları kan bağışına çağırdı.
Kızılay'dan kan bağışı çağrısı: Stoklar kritik seviyede!

Kıbrıs Türk Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, "Yaz aylarında kan bağışında yaşanan dramatik düşüşler tedavileri devam eden talasemi ve onkoloji hastaları ile cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyan hastalar için kan teminini zorlaştırmaktadır. Kan Bankası'ndaki kritik seviyeye düşen stokları dengelemek için duyarlı vatandaşlarımızın desteğine acilen ihtiyaç duyulmaktadır" denildi. 

Uzun: Halkımızı Kan Bağışına Davet Ediyoruz

Kıbrıs Türk Kızılay Genel Başkan Vekili Murat Uzun, konuya ilişkin yaptığı açıklamada kan bağışının önemine dikkat çekerek, duyarlı vatandaşları kan bağışında davet etti:

“Yaz aylarında kan bağışlarının azalması, acil durumlarda ve ameliyatlarda ihtiyaç duyulan kanın teminini zorlaştırmaktadır. Bu nedenle, sağlıklı ve 18-65 yaş arası tüm bireyleri düzenli olarak kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz. Halkımızın bu zorlu günlerde kan bağışına destek olmasını bekliyoruz.”

Yurt genelinde gezici kan bağış araçlarıyla gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimiz çerçevesinde gönüllü bağışçılarımıza ulaşmak için bu hafta Gazimağusa ve Girne’deyiz.

27 Haziran: Gazimağusa - MAGEM, 16:00-22:00

28-29 Haziran: Girne - Ramadan Cemil Meydanı, 16:00-22:00

Kan Bağışları Hayat Kurtarıyor

Kıbrıs Türk Kızılay’a yapılan gönüllü, karşılıksız ve düzenli kan bağışları, her yıl yüzlerce insana umut olmaktadır. Kan bağışları, talasemi ve onkoloji hastaları başta olmak üzere, diyaliz tedavisinde, cerrahi müdahalelerde, doğumlarda ve organ nakillerinde hayati önem taşımaktadır.

Kan bağışı hakkında bilgi almak için Kan Hizmetleri Hattı 0533 867 24 25’i arayabilir, kan bağış başvuruları için www.kktkizilayi.org web sayfamızı ziyaret edebilir, güncel kan bağış noktalarını öğrenmek için sosyal medya hesaplarımızı (/kktkizilayi) takip edebilirsiniz.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Barış Sel: Yok yere tek kalemde sildiğiniz insanları gün gelecek mumla arayacaksınız!26 Haziran 2024 Çarşamba 15:15
  • Hatice İntaç yazdı... "Ateş Sıcağı"26 Haziran 2024 Çarşamba 14:32
  • HAKSEN, Tapu ve Kadastro Dairesi’nin sorunlarına çözüm istedi26 Haziran 2024 Çarşamba 14:20
  • Naci Talat kabri başında anıldı26 Haziran 2024 Çarşamba 14:16
  • Lefkoşa-Girne Anayolu üzerinde araç yangını26 Haziran 2024 Çarşamba 14:10
  • Ersin Tatar, Güzelyurt Portakal Festivali’nde konuştu: Güzelyurt güzel bir vatan toprağıdır26 Haziran 2024 Çarşamba 13:37
  • Kayıp Şehit Eşref Salih Tuzla’da toprağa verildi26 Haziran 2024 Çarşamba 13:07
  • Töre gençlere seslendi: Milli birlik ve bekaya sahip çıkın26 Haziran 2024 Çarşamba 13:04
  • Ciklos'ta araç yangını26 Haziran 2024 Çarşamba 11:14
  • Liseyi birincilikle bitirdi: Şampiyon Melek kardeşini unutmadı26 Haziran 2024 Çarşamba 10:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti