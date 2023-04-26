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Kızılay’dan kana yüzde 95 zam

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Depremde çadır satmasıyla gündeme gelen Kızılay bir skandala daha imza attı. Vatandaşlardan bedava kan toplayan Kızılay, bir torba kanı 980 TL’ye satmaya başladı. Kızılay Başkanı, “SGK’ya verdiğimiz kandan zarar ediyoruz” demişti.
Kızılay’dan kana yüzde 95 zam

Depremde sattığı çadırlarla tartışma yaratan Kızılay, bu kez de kan üzerinden yaptığı fiyat artışları sebebiyle tepkilere neden oldu. Kızılay, 23 Mart itibarıyla 502 TL olan bir torba kanı yüzde 95 zamla 980 TL yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi de yaşananları eleştirerek, “155 yıllık devlet kurumu Kızılay halktan bedava aldığı kanı KDV'si sıfır ürün olarak hastanelere satıyor. Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın ‘SGK'ya verdiğimiz kandan zarar ediyoruz' açıklaması, insan hayatına bakış açılarının ve Kızılay'ın kurumsal kimliğinden ne kadar uzaklaştığının kanıtıdır” dedi.

Gamze Akkuş İlgezdi, tarafından yapılan yazılı açıklamada, özel  hastanelerdeki hastaların sağlık hizmeti gibi kanı da ücretli olarak aldığı anımsatılarak, “Devlet hastanelerinde ise vatandaşın cebinden kan parası çıkmadığını iddia eden Kızılay bir şeyi görmezden geliyor. Kızılay, bu parayı SGK'dan yani devletten tahsis ederek yine vatandaşın cebinden çıkarmış oluyor” ifadelerini kullandı.

KURUMDA İTİBAR KAYBI

“Kızılay, Kızılay yetkililerince itibar kaybına uğratılıyor” cümlelerinin yer aldığı açıklamada, “SGK'nın içini boşaltmak demek vatandaşlarımızı ücretsiz sağlık hizmetlerinden de mahrum bırakmak demektir. İnsan hayatını ticarileştiren, sağlık hizmetlerini piyasalaştıran bu anlayışın karşısındayız” denildi.

‘Bu hamle vicdansızlıktır'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, “Kızılay'ın kan saklama koşullarını bahane ederek yaptığı zam ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na maddi külfet yüklüyor. Bu, kabul edilemez. Depremin yaraları sarılamamışken yapılan bu hamle vicdansızlıktır” dedi.

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