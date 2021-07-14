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Kızılay’ın KKTC Delegasyonu Restore Edilen Tarihi Binaya Taşınıyor

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Türk Kızılay, KKTC’de bulunan delegasyonunu restore ettiği tarihi hizmet merkezine taşıyor.
Kızılay’ın KKTC Delegasyonu Restore Edilen Tarihi Binaya Taşınıyor

Türk Kızılay, KKTC’de bulunan delegasyonunu restore ettiği tarihi hizmet merkezine taşıyor.

Kuruluşundan bugüne kadar KKTC Kızılayı binasında görev yapan Türk Kızılay KKTC Delegasyonu, bir süre önce Türk Kızılay tarafından satın alınarak restore edilen Venedik ve Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalma tarihi binaya taşınıyor.

Delegasyon binası, aynı zamanda kültür, sanat ve eğitim merkezi olarak hizmet verecek ve iki ülke Kızılaylarının işbirliğinin daha da gelişmesine imkan sağlayacak.

Türk Kızılay KKTC Delegasyonu binasının açılışı, 16 Temmuz Cuma günü gerçekleşecek.

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