Kızılhaç'tan 5 milyon insan için acil yardım çağrısı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Yemen, Somali, Güney Sudan ve Nijerya'daki kıtlıktan en çok etkilenen 5 milyon kişi için acil yardım toplanması çağrısında bulundu.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), uluslararası toplumdan, Yemen, Somali, Güney Sudan ve Nijerya'nın kuzeydoğusunda açlık tehdidi altındaki 5 milyon kişiye insani yardım ulaştırılması için 400 milyon dolar bağış yapmasını istedi.

ICRC Operasyonlar Direktörü Dominik Stillhart, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, bu dört ülkede 20 milyon kişinin kıtlıkla karşı karşıya olduğunu söyledi.

"400 milyon dolar bağış toplanmalı"

Stillhart, Yemen, Somali, Güney Sudan ve Nijerya'nın kuzeydoğusunda insani krizden en çok etkilenen 5 milyon kişinin temel ihtiyaçlarının karşılanması için uluslararası topluma 400 milyon dolar bağış toplanması çağrısı yaptı.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketinin sahadaki insani yardım faaliyetlerinin devam ettiğini aktaran Stillhart, daha fazla finansal desteğe ihtiyaç duyduklarının altını çizdi.

"Büyük acılara tanıklık ediyoruz"

Stillhart, 400 milyon dolara ek olarak bir sonraki aşamada 100 milyon dolarlık yeni bir fona ihtiyaç duyacaklarını da ifade ederek, "Milyonlarca insan hayatta kalabilmek için en temel ihtiyaçlarından mahrum. Gıda, su, barınak ve sağlık hizmetlerinin acilen sağlanması gerekiyor. Büyük acılara tanıklık ediyoruz." diye konuştu.