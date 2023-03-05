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Kızılıyürek, Cumhurbaşkanı Tatar’ı AP’ye şikayet etti

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Kızılıyürek, Cumhurbaşkanı Tatar’ı AP’ye şikayet etti
Kızılıyürek, Cumhurbaşkanı Tatar’ı AP’ye şikayet etti

AKEL’in Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Niyazi Kızılyürek, “Imagine” eğitim programına Kıbrıs Türk tarafının katılımını sonlandırdığı gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı Avrupa Parlamentosu'na (AP) şikayet etti.

Haravgi gazetesi, “Niyazi Kızılyürek Ersin Tatar’ı Avrupa Parlamentosu’na Şikayet Etti” başlığı altında verdiği haberinde, AKEL AP Milletvekili Niyazi Kızılyürek’in, Kıbrıs Türk tarafının iki toplumlu “Imagine” eğitim programına katılımını sonlandırdığı gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Tatar’ı AP Kültür ve Eğitim Komitesi’ne şikayet ettiğini yazdı.

Habere göre Kızılyürek konuya ilişkin açıklamasında, AP Komitesi’nin Tatar’a, söz konusu eylemini kınayan bir mektup göndereceğini ifade etti.

Kıbrıs’ta hiçbir iki toplumlu kültürel veya sportif faaliyetin gerçekleşmemekte olduğunu savunan Kızılyürek, bunun AB için kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Kızılyürek, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e de çağrıda bulunarak, her iki toplumun öğrencilerinin karşılıklı ziyaret gerçekleştirebilmelerini ve spor faaliyetleri yapabilmelerini sağlayacak bir yeniden yakınlaşma politikası izlemelerini talep etti.

Kızılyürek ayrıca, Tatar’ın “Kıbrıs’ta iki devlet şeklindeki maksimalist politikasını sürdürmesi durumunda bunun zararlı sonuçlarının olacağı” iddiasında da bulundu.

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