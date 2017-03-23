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Kızılötesi dalgalar üzerinden 100 kat hızlı Wi-Fi

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Kızılötesi dalgalar üzerinden 100 kat hızlı Wi-Fi
Cihazlarımıza ileride gerekecek çok yüksek veri aktarım hızlarını normal Wi-Fi ile değil, kızılötesi ağlarla çözeceğiz.

Şu anda evlerde ve ofislerde en yaygın kablosuz ağ seçeneği Wi-Fi. Evlerimizde bu teknolojinin getirdiği hız yeterli olabilir belki ama şirketler için gittikçe artan kablosuz veri trafiği bir yerden sonra tıkanmalar gösterecek. İşte biliminsanları geleceğin daha da yüksek bant genişliğinde Wi-Fi bağlantı teknolojisini şimdiden geliştirdi.

Hollanda'daki Eindhoven Teknoloji Üniversitesi'nde bir grup araştırmacı, ‘ışık antenleri' denilen bir sistem üzerinden kablosuz veri iletimini başardı. Bu sistemde cihazlar arasında iletilen veri kızılötesi ışınlarla aktarılıyor. Bu ışınlar özel bir dalga boyunda olduğu için hem göremiyoruz, hem de insan gözüne zarar vermiyor.

Bir odada ana kablo hattına bağlı ve tavana yerleştirilecek bir ışık anteni, mekandaki her cihazın üzerine takılacak antenlere ayrı ayrı ışın demetleri atabilecek. Her ışın demeti tek başına saniyede 40Gbit veri aktarabilecek kapasitede. Şu anda kablosuz Wi-Fi teknolojisinin erişebildiği maksimum hız ise saniyede 300Mbit. Yani kızılötesi ağlar şimdiki teknolojinin yaklaşık 100 katı daha hızlı veri yollayacak.
Cihazlardaki antenlerde mekanik bir parça olmadığı için bakıma ihtiyaç duyulmuyor. Bir odaya elinizde akıllı telefonunuz ile girdiğinizde, tavanda takılı ışın antenlerinden biri ile otomatik bağlantı kurulacak. Eğer tavandaki anten ile cihazın anteni birbirini göremezse, hemen tavandaki görüş mesafesindeki bir diğer antene bağlantı kurulacak ve veri kaybı olmayacak. Bu yeni teknoloji halen geliştirilme aşamasında ve en erken 5 sene sonra dükkanlarda bu ürünleri görebileceğiz.

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