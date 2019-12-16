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Kızıltepe Eş Belediye Başkanı Yılmaz tutuklandı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hakkındaki terör soruşturması kapsamında Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldıktan sonra gözaltına alınan HDP'li Nilüfer Elik Yılmaz çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kızıltepe Eş Belediye Başkanı Yılmaz tutuklandı

Halkların Demokratik Partisi‘nden (HDP) bir eş belediye başkanı daha hakkında yürütülen soruşturmalar nedeniyle görevden uzaklaştırıldıktan sonra dün tutuklandı.

HDP'li Nilüfer Elik Yılmaz, Kızıltepe Belediye Eş Başkanı iken İçişleri Bakanlığı'nca hakkındaki terör soruşturması nedeniyle 4 Kasım’da görevinden uzaklaştırılmıştı.

Soruşturma kapsamında 12 Aralık'ta 'Silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından gözaltına alınan Yılmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan Yılmaz, tutuklanarak Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’ne konuldu. Böylelikle görevden uzaklaştırılan HDP'li eş belediye başkanlarının sayısı 6'ya çıkarken, kayyum atanan belediye sayısı 28 oldu.

Görevden alınan HDP'li belediye başkanlarından Muradiye Belediyesi Eş Başkanı Yılmaz Şalan ile Özalp Belediyesi Eş Başkanları Dilan Örenci ve Yakup Almaç, Suruç Belediyesi Eş Başkanı Hatice Çevik, İpekyolu Belediyesi Eş Başkanları Azim Yacan ve Şehzade Kurt, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı ve Kızıltepe Belediyesi Eş Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz tutuklanmıştı.

Yılmaz görevinden alındıktan sonra yerine Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam, Kızıltepe Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmişti.

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