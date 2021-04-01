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Kızılyürek Akıncı'yı ziyaret etti

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Avrupa Parlamentosu Üyesi Niyazi Kızılyürek 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı yeni ofisinde ziyaret etti
Kızılyürek Akıncı'yı ziyaret etti

Avrupa Parlamentosu Üyesi Niyazi Kızılyürek 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı yeni ofisinde ziyaret ederek hellimin Avrupa Pazarı’na girmesini sağlayacak Yeşilhat Tüzüğündeki değişiklik, Kıbrıs’ın geleceği ve 5+1 Konferans’tan beklentileri ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

 

Sözlerine Hellim konusundaki gelişmeleri özetleyerek başlayan Kızılyürek, varılan anlaşmanın 2015 yılında Akıncı-Anastasiades mutabakatına dayanarak yapıldığını, bu anlaşmanın biraz genişletilmesi ile sonuca varıldığını ve yeşilhat tüzüğündeki değişiklik ile tescilin Nisan ortalarında resmi gazete yayınlanarak yürürlüğe girmesini beklediğini anlattı.

 

Bu antlaşmanın öneminin altını çizen Kızılyürek, Akıncı’ya bu yöndeki çabaları için teşekkür etti.

 

Gelişmeleri memnuniyetle karşıladığını belirten Akıncı, bu yönde yıllardır birkaç kişi ve kurumun katkı koyduğunu, Kızılyürek’in çabaları ile de son noktaya varıldığını kaydetti. Bu üreticiler için çok önemli bir gelişmedir, özellikle küçükbaş hayvan sütünün ve hijyen standartlarının artırılması adına bu vesileyle adımlar atılacaktır diyen Akıncı, federal çözümden vazgeçmenin Hellimi tehlikeye atabileceğini belirtti.

 

AP üyesi Kızılyürek sözlerine şöyle devam etti: “Ne son zamanlarda dile getirilmeye başlanan ilhak söylemleri, ne de İki Devletli çözümde ısrarcı olmak, Kıbrıslı Türklerin çıkarına değildir. Bu adada yıllardır yapılan müzakereler sonucu ortaya çıkan uzlaşılar vardır. Her iki toplumun benimseyip yaşatabileceği, uluslararası kabul görecek yegâne formül siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu, iki bölgeli Federasyondur.

 

Kıbrıslıların geleceği ortaktır ve bu geleceği Federasyona inanan bütün güçler biraraya gelerek birlikte kuracaktır.”

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