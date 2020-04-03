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Kızılyürek: “Avrupa Birliği Kıbrıs’ın, özellikle Kıbrıslı Türklerin Korona Virüs ile mücadelesini desteklemelidir”

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Kızılyürek: “Avrupa Birliği Kıbrıs’ın, özellikle Kıbrıslı Türklerin Korona Virüs ile mücadelesini desteklemelidir”
Kızılyürek: “Avrupa Birliği Kıbrıs’ın, özellikle Kıbrıslı Türklerin Korona Virüs ile mücadelesini desteklemelidir”

 Avrupa Parlamentosu (AP) Üyesi Niyazi Kızılyürek, Avrupa Komisyonu’na yazılı bir soru önergesi vererek, Kıbrıs’ın, özellikle de Kıbrıslı Türklerin Korona Virüs ile mücadele etmekte büyük zorluklar yaşadığını belirtti ve acil yardım talep etti. 

Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıslı Türklerin acil sağlık ihtiyaçlarını karşılamak üzere süratle 5 milyon Euro’luk bir kaynak ayırmasını memnuniyetle karşıladığını belirten Kızılyürek, ancak bunun yeterli olmadığının, Kıbrıs Türk toplumunun çok acil başka ihtiyaçları da olduğunun altını çizdi.

Niyazi Kızılyürek, Avrupa Komisyonu’na 2 Nisan tarihinde yönelttiği ivedi soru önergesinde, Kıbrıs Türk ekonomisinin çoğunlukla turizm ve yükseköğrenime dayalı bir hizmetler ekonomisi olduğunu belirtti. Soru önergesinde COVİD-19 Pandemisi nedeni ile adaya uçuşların durduğunu ve öğrencilerin kendilerinin de ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladığını vurgulayan Kızılyürek, kapalı bulunan küçük işletmelerin iflas noktasında olduğunu, bundan etkilenecek 30 bin civarında kişi için çok ciddi mali sıkıntıların da hemen kapının ardında olduğunu kaydetti.

Kuzey Kıbrıs’ın, bu mali krizi yönetecek mali araçlardan yoksun olduğunu hatırlatan Kızılyürek, Avrupa Komisyonu’ndan Avrupa Birliği üyesi olan Kıbrıs ve AB yurttaşı olan Kıbrıslı Türkler için Korona Virüs ile mücadele yönünde acil yardım talep etti.

Avrupa Parlamentosu Üyesi Niyazi Kızılyürek, bu krizi iki toplumun ancak Avrupa Birliği’nin desteği ile birlikte aşabileceğini hatırlattı ve böyle zamanlarda iş birliğinin daha da önem kazandığını belirtti.

 

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