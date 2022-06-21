  • BIST 2.572,63
  • Altın 1023.417
  • Dolar 17.3274
  • Euro 18.3301
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAAşırı sıcaklar kalbi tehdit ediyor!

Kızılyürek : Ayrımcılığa Sıfır tolerans

» »
Avrupa Parlamentosu Üyesi Niyazi Kızılyürek, geçtiğimiz hafta Omonya Futbol Klübünün 17 yaş altı takımında futbol oynayan başarılı futbolcu Tahsin Özer’in
Kızılyürek : Ayrımcılığa Sıfır tolerans

 

Genç Milli Takım kadrosuna davet edilmemesi üzerine Kıbrıs Futbol Federasyonu’na (KFF) gönderdiği mektuba KFF Genel Müdürü Anthulis Milonas’tan yanıt geldi. Kıbrıslı Türk yurttaşların dışlanmasına dair herhangi bir politikanın olmadığının altını çizen Milonas, ‘hiçbir düzeyde böylesi talimatın verilmediğini ve bu yaş kategorisinde Milli takımlara çağrıda bulunma sorumluluğu sadece antrenöre ait olduğunu’ belirtti.

 

Ayrıca Sn. Milonas, yanıtında Kıbrıs vatandaşı olan tüm futbolcuların Kıbrıs Milli Takımlarına katılım hakkına sahip olmasının Kıbrıs Futbol Federasyonu’nun daimi politikası olduğunu vurgulayarak, Tahsin Özer’in gelecek vadeden futbolcular listesine alındığını ifade etti.

 

Kızılyürek mektubuna erken zamanda verdiği cevap için KTF’ye teşekkür etti ve spor alanının cinsiyet, ırk, renk, din, dil, yaş, tabiiyet, düşünce farkı, etnik veya toplumsal köken farkı gözetmeksizin tüm sporculara eşit fırsatlar sunmasını ve herkesi kucaklamasını umduğunu iletti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İskele Boğaztepe'de geceleri "rögar kapağı" endişesi21 Haziran 2022 Salı 11:25
  • Meclis'te yine nisap yok!21 Haziran 2022 Salı 11:22
  • Tatar:Bilimsel çalışmalarımızın dünyaya taşınması gurur vericidir21 Haziran 2022 Salı 11:18
  • Cumhurbaşkanı Tatar:Kıbrıs gibi barış ve huzurun arandığı bir coğrafyada Rum tarafının teröre destek vermesi büyük bir rezilliktir21 Haziran 2022 Salı 11:16
  • LTB Kızılbaş Parkı açılıyor21 Haziran 2022 Salı 10:21
  • Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu:Rumların sözde GYÖ paketiyle hedefi statükonun devamı21 Haziran 2022 Salı 10:20
  • Elektriğe okkalı zam!21 Haziran 2022 Salı 09:44
  • Girne Belediyesi, Kolan British Hospital İşbirliğinde, Kanser Tarama İndirim Fırsatı21 Haziran 2022 Salı 09:31
  • Çocuk Onkoloji Servisi’nde Mutlu Gün21 Haziran 2022 Salı 09:23
  • Öğrenci sürüş ehliyetlerinin ücretsiz uzatılması için yasa gücünde kararname çıkarıldı21 Haziran 2022 Salı 08:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti