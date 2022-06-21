Kızılyürek : Ayrımcılığa Sıfır tolerans

Genç Milli Takım kadrosuna davet edilmemesi üzerine Kıbrıs Futbol Federasyonu’na (KFF) gönderdiği mektuba KFF Genel Müdürü Anthulis Milonas’tan yanıt geldi. Kıbrıslı Türk yurttaşların dışlanmasına dair herhangi bir politikanın olmadığının altını çizen Milonas, ‘hiçbir düzeyde böylesi talimatın verilmediğini ve bu yaş kategorisinde Milli takımlara çağrıda bulunma sorumluluğu sadece antrenöre ait olduğunu’ belirtti.

Ayrıca Sn. Milonas, yanıtında Kıbrıs vatandaşı olan tüm futbolcuların Kıbrıs Milli Takımlarına katılım hakkına sahip olmasının Kıbrıs Futbol Federasyonu’nun daimi politikası olduğunu vurgulayarak, Tahsin Özer’in gelecek vadeden futbolcular listesine alındığını ifade etti.

Kızılyürek mektubuna erken zamanda verdiği cevap için KTF’ye teşekkür etti ve spor alanının cinsiyet, ırk, renk, din, dil, yaş, tabiiyet, düşünce farkı, etnik veya toplumsal köken farkı gözetmeksizin tüm sporculara eşit fırsatlar sunmasını ve herkesi kucaklamasını umduğunu iletti.