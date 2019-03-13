Kızılyürek Barolar Birliği’ni ziyaret etti

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili adayı Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek Barolar Birliği yetkilileriyle bir araya geldi.
Görüşmede Kıbrıs tarihi, AB parlamentosu seçimleri ve yasal konular konuşuldu.
Kızılyürek’in basın bürosundan verilen bilgiye göre, Barolar Birliği’ndeki görüşmede Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği konsey üyeleri Çağan Özatay ve Aslı Murat da yer aldı.
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