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Kızılyürek: Bir olumlu oyu dışlarsanız federal değil üniter devlet kurarsınız!

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Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek Tabipler Birliği'inde konuştu:
Kızılyürek: Bir olumlu oyu dışlarsanız federal değil üniter devlet kurarsınız!

Avrupa Parlamentosu milletvekili adayı Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek dün OPEK, Unite Cyprus Now ve Kıbrıs Türk Tabipler Birliği tarafından ortaklaşa düzenlenen, ‘Federasyon - Siyasi Eşitlik ve Güç Paylaşımı" panele Kıbrıs’ın güneyinden emekli başsavcı Alekos Markides ile katılarak değerlendirmelerde bulundu. Kızılyürek konuşmasında neden bu ülkede ‘güç paylaşımı’ konusunun konuşulduğunu sorguladı. Kızılyürek tarihsel süreç hakkında bilgi vererek modern devletlerin halkın iradesine dayandığını ve birden fazla etnik grubun yaşadığı coğrafyalarda egemen halkın kim olduğu sorusunun zor bir soru olduğunu belirtti. Kızılyürek, ulus devletlerde bunun örneklerinin olduğunu güçlünün güçsüzü zaman içinde yok ettiğini söyledi. Bu olgunun yani milliyetçiliğin Kıbrıs’a 20’inci yüzyılın başından itibaren geldiğini ve egemen kimdir kavgasının başladığını ifade eden Kızılyürek, bütün etnik gerilim ve çatışmanın bu soruya yanıt aradığını kaydetti. “Egemen kimdir?” diye soran Kızılyürek, Kıbrıslı Rumların ‘Enosis yapabilirim’ dediğini, karşısındaki Kıbrıslı Türklerin ise ‘hayır tek başına egemen olamazsın, ben de varım’ dediğini kaydederek 1960’ta kurulan devletin anayasasında da egemenliğin paylaşılacağının belirtildiğini vurguladı. Orada da bir siyasi eşitlik modeli olduğunu belirten Kızılyürek, anayasanın değiştirilebilir maddeleri için ayrı ayrı toplumların üçte ikisinin çoğunluğunun istendiğini yani tek bir halkın egemen olmadığını, tek başına anayasayı değiştirmediğini söyledi.

GÜÇLER ARASINDA DENGE KORUNUYOR

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