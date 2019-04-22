  • BIST 95.953
  • Altın 239,147
  • Dolar 5,8388
  • Euro 6,5752
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Kızılyürek: Birileri Kıbrıslı Türklerin görünür olmasını istemiyor!

» »
​​​​​​​Avrupa Parlamentosu milletvekili adayı Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek dün akşam Değirmenlik Spor Kulübü’nde, ‘Kıbrıs’ta Federal Çözüm ve Avrupa Birliği’ konulu panelde bölge halkıyla buluştu.
Kızılyürek: Birileri Kıbrıslı Türklerin görünür olmasını istemiyor!

Adaylığı ve seçim çalışmaları hakkında bilgi veren Kızılyürek, Kıbrıslı Türklerden yüksek oranda seçime katılım beklediğini, iki tarafın statükocularının huzurunu kaçıran bu adaylığın, Federal Kıbrıs yolunda ortaklaşma olduğunu ifade etti. Birilerinin Kıbrıslı Türklerin Avrupa’da görünür olmasını istemediğini ifade eden Kızılyürek, konuşmasında adaylığının Kıbrıslı Türklerin ve Türkiye’nin menfaatine olmadığı görüşüne sahip kişilere yönelik ise şu değerlendirmeyi yaptı:

Bizim seçime katılmamızı Kıbrıslı Türklerin ve Türkiye’nin çıkarlarına aykırı görenler var. Bunun altını kazıdığınız zaman,  güneydeki mantaliteye benzer bir mantalite görürüz. ‘Mevcut statükodan mutluyuz, değişmesini istemiyoruz’ demektir bu. Adaylığımı Federal Kıbrıs yolunda atılmış bir adım olarak gördükleri için buna karşı çıkıyorlar. İki tarafın statükocularıyla karşı karşıyayız ve birbirleriyle paslaşarak önümüzü kesmeye çalışıyorlar. Kıbrıslı Türklerin görünmeyen bir toplum olarak kalmasını istiyorlar.

 

AB YURTTAŞI OLDUĞUMUZU BİZE UNUTTURDULAR

Kızılyürek Kıbrıslı Türklerin hem Kıbrıs’ın bütününde hem de Avrupa içinde hak sahibi olduğunu vurguladı. Bu yurttaşların siyasal, ekonomik, kültürel hakları olduğu üzerinde duran Kızılyürek, Kıbrıslı Türkler bu haklardan yeteri kadar yararlanamadığını çünkü statükocuların Kıbrıslı Türklerin AB yurttaşı olduğunu unutturduklarını kaydetti. “Kıbrıslı Türklerin Avrupa ile yakınlaşmasını istemiyorlar. 2004’ten beri AB yurttaşıyız, bir dizi hakka sahibiz” diyen Kızılyürek, Türkçe’nin Avrupa Birliği’nin çalışma dillerinden biri olması, Kıbrıslı Rum ve Türk gençlerinin AB fonlarından yaralanarak ortak işler yapması, örneğin çevreyi ve kültürel mirası birlikte koruması, bilimsel çalışmalar yaparak yakınlaşmaları çok önemlidir” dedi. Kızılyürek sözlerini şöyle tamamladı:

“AP seçimleri demek, AB yurttaşlarının seçimi demektir. AB yurttaşlar topluluğunun parçasıyız. Milyonlarca insanla birlikte daha iyi bir Avrupa için mücadele edeceğiz. AB’nin diğer yurttaşlarıyla yan yana geldiğimiz zaman emin olun çok daha görünür olacağız. İşte birileri tam da bunu istemiyor.

Bu mücadele ortak bir mücadeledir. Bu yüzden yakınlaşmaya ve barışa inanan herkesin desteğini istiyorum.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Polisiye Olaylar22 Nisan 2019 Pazartesi 16:40
  • Hava nasıl olacak? Meteoroloji Dairesi açıkladı22 Nisan 2019 Pazartesi 16:37
  • İnşaat Mühendisleri Odası Tüketim Ekonomisi Yerine Döngüsel Ekonomiye Geçiş İçin Uluslararası Konferans Düzenliyor.22 Nisan 2019 Pazartesi 16:20
  • Araçlara kasti kasar22 Nisan 2019 Pazartesi 16:18
  • Kültür Dairesi Müdürü Şehbal Hamzaoğulları Kırgızistan’da KKTC’yi temsil etti22 Nisan 2019 Pazartesi 16:06
  • Bugün 22 Nisan Dünya Günü22 Nisan 2019 Pazartesi 16:06
  • “21. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali” Çeşitli Etkinliklerle Devam Ediyor22 Nisan 2019 Pazartesi 15:54
  • Besim, 2. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi ve Fuarı’na katılmak üzere bu akşam İstanbul’a gidiyor22 Nisan 2019 Pazartesi 15:43
  • 4 parti başkanından gergin toplantı iddiası,dörtlü koalisyon hükümeti son dönemlerini yaşıyor22 Nisan 2019 Pazartesi 14:29
  • Basın-Sen, Tak’taki greve destek belirtti22 Nisan 2019 Pazartesi 14:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti