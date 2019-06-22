Kızılyürek için Kıbrıs Üniversitesi’nden 5 yıllık ödeneksiz izin

Fileleftheros gazetesi Kıbrıs Üniversitesi Senatosu’nun, akademisyen Niyazi Kızılyürek’in, Avrupa Parlamentosu üyeliğinin süreceği 5 yıl için oybirliğiyle ödeneksiz izin kararı aldığını yazdı.
Habere göre bu karar 1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacak.
Kararla birlikte Kızılyürek, Avrupa Parlamentosu üyeliğinin sona ermesiyle-yeniden seçilme talebi olmazsa-Kıbrıs Üniversitesi’ndeki akademik pozisyonuna geri dönebilecek.
Gazete bu kararın Senato’da oy birliğiyle alınmasına karşın kurumun, Personel Komitesi tarafından da onaylanması gerektiğini yazdı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.