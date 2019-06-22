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SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Kızılyürek için Kıbrıs Üniversitesi’nden 5 yıllık ödeneksiz izin

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Kıbrıs Üniversitesi’nin, akademisyen olan ve kısa zaman önce yapılan Avrupa Parlamentosu üyeliği seçimlerini kazanan Niyazi Kızılyürek için 5 yıllık ödeneksiz izin kararı aldığı belirtildi.
Kızılyürek için Kıbrıs Üniversitesi’nden 5 yıllık ödeneksiz izin

Fileleftheros gazetesi Kıbrıs Üniversitesi Senatosu’nun, akademisyen Niyazi Kızılyürek’in, Avrupa Parlamentosu üyeliğinin süreceği 5 yıl için oybirliğiyle ödeneksiz izin kararı aldığını yazdı.

Habere göre bu karar 1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacak.

Kararla birlikte Kızılyürek, Avrupa Parlamentosu üyeliğinin sona ermesiyle-yeniden seçilme talebi olmazsa-Kıbrıs Üniversitesi’ndeki akademik pozisyonuna geri dönebilecek.

Gazete bu kararın Senato’da oy birliğiyle alınmasına karşın kurumun, Personel Komitesi tarafından da onaylanması gerektiğini yazdı.

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