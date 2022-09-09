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Kızılyürek ile Yeorgiu, casus zanlısı Sutcis meselesini Avrupa Parlamentosu'na götürecek

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Casus zanlısı Sutcis’in tutukluluk süresinin uzatılmasını “saçma” diye niteleyen Kızılyürek ile Yeorgiu, bu tür eylemlerin “iki toplum arasındaki ortamı dinamitlediğini” iddia etti
Kızılyürek ile Yeorgiu, casus zanlısı Sutcis meselesini Avrupa Parlamentosu'na götürecek

Kızılyürek ve Yeorgiu casus zanlısı Sutcis meselesini Avrupa Parlamentosu'na götüreceklerini açıkladı.

Askerî yasak bölgeyi fotoğraflamak ve gerekli mercilerden izin almadan iki adet telsiz kullanmakla suçlanan Andreas Sutcis isimli Rum hakkındaki tutukluluk süresinin 8 gün daha uzatılmasına tepki gösteren AKEL’li Avrupa Milletvekilleri Niyazi Kızılyürek ve Yorgos Yeorgiu’nun, meseleyi Avrupa Parlamentosu’na götüreceği bildirildi.

Politis ve Haravgi’nin haberine göre yayımladıkları ortak açıklamada, casus zanlısı Sutcis’in tutukluluk süresinin uzatılmasını “saçma” diye niteleyen Kızılyürek ile Yeorgiu, bu tür eylemlerin “iki toplum arasındaki ortamı dinamitlediğini” iddia etti.

Ortak açıklamada “Lisi” (Akdoğan) kökenli Sutcis’in “Kıbrıs’ın ve halkının yeniden birleşmesinden yana tanınmış bir aktivist olduğu” Kıbrıslı Türklerin “büyük bölümü ile çok dostane ilişkiler” içerisinde olduğu ve KKTC’yi sıklıkla ziyaret ettiği, “eyleminin her iki toplumdaki aşırı unsurlarca hedef alınmasının sebebinin de bu olduğu” öne sürüldü.

“SERBEST BIRAKILANA KADAR MESELEYİ HER FIRSATTA AVRUPA BİRLİĞİ ORGANLARINA GÖTÜRECEĞİZ”

Kızılyürek ve Yeorgiu Avrupa Milletvekilleri olarak destek belirttikleri casus zanlısının “derhal serbest bırakılmasını” istedikleri açıklamalarında, “meseleyi Avrupa Parlamentosu’nun gündemine getireceklerini ve serbest bırakılana kadar her fırsatta AB organlarına götüreceklerini” kaydetti.

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