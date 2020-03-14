Kızılyürek “Komplo Teorisi” Dedi, DİSİ Tepki Gösterdi

AKEL’li Avrupa Milletvekili Niyazi Kızılyürek, Rum tarafındaki, “Türkiye’nin mülteciler konusunda organize bir planı olduğu” düşüncesinin “komplo teorisi olduğunu” söyledi, DİSİ tepki gösterdi.



Fileleftheros “Mülteciler Konusunda Yanlış Anlamalar… Kızılyürek Organize Türk Planı Varlığını Komplo Teorisi Olarak Nitelendiriyor… AKEL’den İzahat İsteyen DİSİ’den Tepki” başlıklı haberinde, Kızılyürek’in mülteciler konusunda Rum Haber Ajansı’na (KİPE), Türkiye’nin iyi organize edilmiş planı olduğu düşüncesinin, “tribünlere (içe) yönelik komplo teorisi olduğu” değerlendirmesinde bulunduğunu yazdı.



Habere göre “Türkiye’nin organize planı olduğu görüşü çok yüzeysel bir yaklaşım” diyen Kızılyürek şunları söyledi:

“Türkiye’ye yanaşıp, Suriye’den göçmen akışını tutması karşılığında para öneren AB’dir. O anlaşma, insanlığı savunduğu farz edilen Avrupa’nın ilke ve değerleri açısından ayıptır. Avrupa bu göçmenleri kabul ve entegre etmek için gerçek işlerlikli bir strateji şekillendirmek yerine insanları pazarlık konusu yapmıştır. Erdoğan da siyasi açıdan uygun zamanda, AB’ye karşı baskı fırsatı buldu.



AB’nin tutumu uygun değildi, çünkü son anda olsa bile insanî şekilde davranıp göçmenler yükünün, tüm üye ülkelerin olanakları oranında eşit paylaşılması mekanizması yaratmak yerine

Yunanistan’a giderek, güvenlik güçleri bu zulüm yaşayan insanları Türkiye’ye geri süpürmesi için 700 milyon Euro verdi. ‘Push-backs’ de siyasi sığınma taleplerinin reddedilmesi de uluslararası hukuka göre yasadışıdır.

Türkiye’nin ne yaptığına bakılmaksızın Kıbrıs, Yeşil Hat nedeniyle genel olarak göçmenler konusunda kırılgandır.”



Gazeteye göre DİSİ, Kızılyürek’in bu açıklamasına tepkisini şu açıklama ile ortaya koydu:

“Kızılyürek’in sözleri iç tüketime yöneliktir. AKEL önce Evro’da (Meriç) olanlar ve ortaya konulan dokümanlar konusunda Türk yetkililerin, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi başkanlarının söylediklerini takip etsin. AKEL, Avrupa milletvekilinin ortaya koyduğu tezin AKEL’in de tezi mi olduğunu izah etsin. Kritik zamanlar geçiriyoruz ve mesele herkesin sorumluluk göstermesini gerektirir, AKEL’in de... İnansalar da, daha kötüsü inanmasalar da, bu tür içerikteki açıklamalar hiç yardımcı olmuyor.”



Haravgi haberi “Kızılyürek: Avrupa Birliği Göçmenleri Kabul Etsin… Göçmenleri Entegre Etme Politikası Yerine Türkiye ile Pazarlık”, Alithia da “DİSİ: Bu AKEL’in Tezi mi?.. Niyazi Kızılyürek Mülteciler Konusunda Türkiye’nin Organize Planı (olduğunu) Görmüyor” başlığıyla aktardı