AKEL’den Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine aday olan Niyazi Kızılyürek “Alithia” gazetesine açıklamalarda bulundu.

Habere göre Kızılyürek röportajında özetle, Kıbrıslı Türk ve Rumların tarih boyunca hep ayrı ayrı oy kullandıklarını ancak kendisinin her iki topluma da hitap eden adaylığının iki toplumu yakınlaştırarak ortak politikalar uygulanmasına temel teşkil ettiğini savundu.

Kıbrıs Rum tarafının siyasi eşitlik ve Kıbrıslı Türklerin yönetime etkin katılımını kabul etmemesi, Kıbrıs Türk tarafının ise garantilerin 1960’taki şeklinde ısrarcı olması durumunda müzakerelerin başlayamayacağını düşündüğünü belirten Kızılyürek, müzakereler kadar iki toplumun daha iyi tanışması, ortak faaliyetlerde bulunması ve dostluk kurmasının da büyük önem taşıdığını vurguladı.

Türkiye’deki yerel seçimleri de değerlendiren Kızılyürek, “İstanbul’un seçilmiş belediye başkanı” Ekrem İmamoğlu’nun Türk siyasetinde, tıpkı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi kalıcı bir isim olacağını öngördüğünü de sözlerine ekledi.