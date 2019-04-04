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Kızılyürek ''Neden Federal Kıbrıs” etkinliğinde konuştu

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Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda düzenlenen geceye, inisiyatife gönül vermiş çok sayıda davetli katıldı.
Kızılyürek ''Neden Federal Kıbrıs” etkinliğinde konuştu

Avrupa Parlamentosu Milletvekili Adayı Prof.Dr Niyazi Kızılyürek bu akşam Mağusa İnisiyatifi’nin düzenlediği ” Neden Federal Kıbrıs” etkinliğine konuşmacı olarak katıldı.

Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda düzenlenen geceye, inisiyatife gönül vermiş çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte kısa bir konuşma yapan Mağusa İnisiyatifi Sözcüsü Dr.Okan Dağlı, Federal Devlet ve Federasyon üzerine adada en çok düşünen,yazan,üreten biri olarak Niyazi Kızılyürek’i ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyerek, konunun belkide son 50 yıldır Kıbrıs’ın siyasi gündemine oturmuş bir konu olduğunu belirtti.

Dağlı, Kızılyürek’in ulus ötesi kimliğiyle yıllardır Kuzey ve Güney’de uluslar ötesi bir anlayışla Kıbrıs sorununa değindiğini ve çok şeyler ürettiğini dile getirdi ayrıca kendisinin 26 Mayıs’ta yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Akrl’den aday olduğunu anımsattı ve gecede bununla ilgili görüşlerini de aktaracağını açıkladı.

Prof.Dr Niyazi Kızılyürek de gecede Federal Devlet ve Federalizm üzerinde durarak yaptığı konuşmasında, nedir bir federal devlet? Federal devletler neden kurulur? Gibi sorulara açıklık getirdi ve Kıbrıs’ın neden Federal bir devlet olamayışı hakkında konuştu.

Kızılyürek modern bir devletin kurulabilmesi için bir halk iradesinin olması gerekliliğini ortaya koyarak, bu devletlerde anayasayla hakları belirlenmiş yurttaşların olduğunu kaydetti ve konuşmasını federal devletlerin kuruluşuna örnekler vererek devam etti.

Niyazi Kızılyürek ulus devletlerin tarafların karşılıklı bir birlerine bir söz verip birlikte yaşamalarıyla ve birlikte politika yapmaya karar vermeleriyle oluşabileceğini ifade ederek, modern dünyada karşılaştıkları ilk Federal örneğin Amerika Birleşik Devletleri olduğunu söyledi ve 13 ayrı koloniyi bir devlet çatısı altında birleştirmenin ve böylesi Federal bir algıyı hayata geçirmenin çok önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Kızılyürek bu özgün modelin toplumların ülkenin bütününde söz sahibi olmaları açısından büyük önem taşıdığını da sözlerine ekledi.

(BRT)

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