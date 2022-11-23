Kızılyürek, Nikos Anastasiadis ile karma evlilikler ve kimliksizlerin eylemini görüştü.

Avrupa Parlementosu üyesi Niyazi Kızılyürek, Nikos Anastasiadis ile Kıbrıslı Türkleri ilgilendiren konuları görüştü.
Parlementerin ofisinden yapılan açıklamaya göre, 19 Kasım günü cumhurbaşkanlığı sarayında yapılan görüşmede, Kızılyürek, Türkçe dili, Karma evliliklerden dünyaya gelen ve vatandaşlık alamayan çocukların ve gençlerin durumunu, Kıbrıs Rum bankalarının Kıbrıslı Türklere banka hesabı açmamalarını ve Yeşil Hat Tüzüğü uygulamasında yaşanan zorlukları dile getirdi.
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