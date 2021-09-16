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Kızılyürek, Rum Eğitim Bakanı’nın tutumunu Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’na taşıdı.

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Avrupa Parlamentosu üyesi Niyazi Kızılyürek, Kıbrıs Cumhuriyeti Eğitim Bakanı’nın tutumunu Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’na taşıdı
Kızılyürek, Rum Eğitim Bakanı’nın tutumunu Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’na taşıdı.

 

Geçtiğimiz günlerde Kıbrıs Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı’nın bir kitaptan Mustafa Kemal Atatürk’e gönderme yapan sayfayı kesip atmasını şiddetle kınayan Avrupa Parlamentosu üyesi Niyazi Kızılyürek, ülkemizde eğitimin sorunlu olduğunu ve Avrupa Konseyi’nin direktifleri doğrultusunda reformların yapılmasının elzem olduğunu vurgulamıştı.

 

15 Eylül tarihinde Strazburg’da gerçekleşen Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda basın özgürlüğü konusunda yaptığı konuşma esnasında Kızılyürek, Kıbrıs Cumhuriyeti Eğitim Bakanı’nın tutumunu da Genel Kurul gündemine taşıdı. Konuşmanın Kıbrıs'la ilgili olan kısmı şu şekilde:

 

“Polonya ulusal medya kanalları, muhalefet ve azınlık gruplarını dışlayarak yalnızca hükümet yanlısı propaganda yayınlamaktadır.

Eğitim sistemi de aynı derecede sorunludur...

Milliyetçilik ve Hınç, Polonya eğitim sisteminde baskın kavramlardır.

Ülkem Kıbrıs'ta durum daha iyi değildir.

Son zamanlarda Kıbrıs Eğitim Bakanı bir kitaptan beğenmediği için bir sayfanın koparttırılmasını emretti.

Sayın Başkan, iyi durumda değiliz!

Bir an önce gerekli önlemleri almalıyız ve Üye Devletler’in AB'nin temel değerlerine saygı duymalarını sağlamalıyız!”

 

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