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Kızılyürek: Türkçe AB içerisinde çalışma dili olmalı

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Avrupa Parlementosu Milletvekili seçilen Niyazi Kızılyürek, bireysel olarak kendisine destek veren Kıbrıslı Türklere teşekkür etti.
Kızılyürek: Türkçe AB içerisinde çalışma dili olmalı

Avrupa Parlementosu Milletvekili seçilen Niyazi Kızılyürek, bireysel olarak kendisine destek veren Kıbrıslı Türklere teşekkür etti.

Oy vermeyen Kıbrıslı Türkler olduğunu söyleyen Kızılyürek, “Yaşanan bazı ekinle sorunlar vardı.  Bir daha yaşanmaması için gerekli uyarıları yaptık” dedi.

Oktay Kayalp, Esra Aygın, Okan Dağlı, Cenk Mutluyakalı, Mertka. Hamit, Niyazi Düzgün, Ahmet Derya, Erbay Akansoy ve Ramadan Gilanlıoğlu’na özel teşekküre eden Kızılyürek şunları söyledi:

Benim seçilmem, hiçbir şekilde Kıbrıslı Türklerin siyasi eşit olduğu gerçeğini değiştirmez.

Bunu Rum gazetecilere de söyledim. AP seçimleri süresince kimi temsil edeceğim uzun süre tartışıldı.

Belli ki birileri AP nasıl bir kurum olduğunu bilmiyor. AP devletlerin değil, yurttaşların temsiliyetinden oluşur. Yurttaşların iradesinin yansıdığı bir kurumdur AP.

Avrupa Parlamenteri olarak, tüm AB yurttaşlarına karşı sorumluyum.

AP de etnik köken, ile dünya görüşünüz ile yer alırsınız. Ben AKEL ile de anlaştığım üzere, sol grup içerisinde yer alacağım.

Kıbrıslı Türklere bana Kıbrıslı Türk olduğum için oy vermeyin dedim. Rumlar’da da Türk’üm diye oy vermemezlik yapmayın dedim.

Amaçlarım net ve saydam. Bu ülkenin birleşmesini istiyorum. 64’te göç etmiş bir insanım. Ya göç, ya savaşla geçti ömrüm. Bu nedenle kalıcı birleşme olmadan huzur olacağına inanmıyorum. Ülkemizin birleşmesi için mücadele tarihi bir görevdir.

Ama bilinsin ki AP Kıbrıs sorununun çözüleceğiz yer değil. Ama toplumların yakınlaşması için projeler üretilecek bir yerdir.

İki toplumun birbirini anlaması, yakınlaşması benim için son derece önemlidir.

Kıbrıslı Türk ve Rumlar’ın ortak projelerde yer alması, çalışması çalışma yapacağım bir alandır.

Eğer, yakın bir zamanda Bir barış olursa, AP’de oluşturucu Kıbrıs Türk devleti iki sandalyeye sahip olacak.

İleride Ben yine Eğlence bölgesinde yaşıyorsam, yine dört Rum sandalyesinden birine talip olacağım. Bir Rum da kuzeyde yaşıyorsa, İki Türk sandalyesinden birine talip olabilir.

Türkçenin AB içerisinde çalışma dili olması tartışıldı.

Türkçe AB içerisinde çalışma dili olmalı ve ben bunu Rum gazetecilerle yaptığım röportajlarda söyledim.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin iki resmî dili vardır. Türkçe ve Rumca... biri AB dışında bırakılmıştır.

Çözümle de iki dil devam edecek. Türkçenin çalışma dile olması, Kıbrıslı Türklerin AB ile oyum içinde olması için Türkçenin çalışma dili olması önemli.

Bunun için mücadele edeceğim.

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