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Kızılyürek: Türkçe AB'nin resmi dili olmalıdır!

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Avrupa Parlamentosu üyesi Niyazi Kızılyürek, Kıbrıs toplumların yeniden yakınlaşması için düzenlediği etkinliklere devam ediyor.
Kızılyürek: Türkçe AB'nin resmi dili olmalıdır!

Kızılyürek’in AKEL ile ortaklaşa düzenlediği Avrupa Parlamentosu ziyareti 30 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında Brüksel’de gerçekleşti. 2022 yılının Avrupa Gençlik Yılı olmasının da etkisi ile Kızılyürek’in davetiyle Kıbrıs’tan Brüksel’e gelen 44 kişilik heyet, farklı sivil toplum örgütlerinde aktif rol alan Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gençlerden oluştu.

Heyet, Avrupa Parlamentosu ile ilgili ayrıntılı bilgi aldıktan sonra Parlamento’da düzenlenen, ‘Ukrayna Savaşı’nın Türkiye’nin Dış İlişkilerine Etkisi’ konulu konferansa da katıldı. Kızılyürek ve çeşitli AP yetkilileri ile görüşmelerinin ardından Brüksel’deki Genel Kurul   salonu da ziyaret etti.

Avrupa Parlamentosu üyesi Niyazi Kızılyürek’in 2019 yılında başlattığı ‘Türkçe AB Dili olmalıdır’ kampanyasına da destek veren heyetteki Kıbrıs İki Dillilik Derneği Parlamento binası önünde düzenledikler eylemde AB’yi adanın iki resmi dilinden biri olan Türkçe’nin AB’nin de resmi dili olması yönünde adımlar atmaya bir kez daha davet etti. AP önünde Türkçe benim ikinci dilim, Yunanca benim ikinci dilim gibi  pankartlar açan Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum Dernek Üyeleri iki dilin de yaygın kullanılmasının adada barışa hizmet edeceğini vurguladı.  

Yıllardır adada iki dilliliğin hayatın her alanında yaygınlaşması için mücadele veren Kızılyürek ise, heyete verdiği akşam yemeğinde adada yaşayan toplumların iki dilli eğitim görmesinin önemli olduğunu ve bunun için her türlü katkıyı koymaya devam edeceğinin altını çizdi. Kızılyürek, ‘hep birlikte yapılacak daha çok işimiz var, umudumuzu kaybetmeden, herkesi yurdumuzu birleştirmek adına mücadele etmeye davet ediyorum’ dedi.

 

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