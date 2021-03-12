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Kızılyürek:Büyük Düşünelim

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Avrupa Parlamentosu Üyesi Niyazi Kızılyürek, Hellim’in Avrupa Pazarına girmesi yönünde yakalanan tarihi fırsatı ayrıntıları ile anlatmak ve bu fırsatı nasıl değerlendirebileceklerini tartışmak üzere üreticiler ile danışma süreci başlattı.
Kızılyürek:Büyük Düşünelim

Avrupa Parlamentosu Üyesi Niyazi Kızılyürek, Hellim’in Avrupa Pazarına girmesi yönünde yakalanan tarihi fırsatı ayrıntıları ile anlatmak ve bu fırsatı nasıl değerlendirebileceklerini tartışmak üzere üreticiler ile danışma süreci başlattı.

 

Kızılyürek’in kuzey temsilcisi Derya Beyatlı tarafından yapılan açıklamaya göre Yeşilhat üzerinden geçişi yasak olan et ve süt ürünlerinde bir istisna yapılıp Hellim’in Avrupa Pazarı’na girebilmesinin önünün açılması çok yakın. Yasal sürecin bir iki ay içerisinde tamamlanmasını bekliyoruz diyen Beyatlı bu fırsatı hemen değerlendirmek adına üreticiler ile danışma süreci başlattıklarını belirtti. 

 

Gülgün Süt Mamüllerini ziyaret ederek fabrikanın çalışmaları ile ilgili bilgi alan Beyatlı Avrupa’da sürekli büyüyen bir Pazar olduğunu ve bu Pazara Hellim’in tescilinin ardından Hellim/Halloumi adı altında Kıbrıs dışında bir ülkede yapılan üretimin giremeyeceğini, bunun da Kıbrıslı Türk üretici için büyük bir fırsat olduğunu kaydetti.

 

Avrupa Pazarı’nın yüksek kalite standartları olduğunu belirten Beyatlı bir hazırlık sürecine ihtiyacımız olacak ancak üretici bu yatırımının karşılığını bir kaç yıl içerisinde almaya başlayabilecek dedi. Beyatlı Ortadoğu Pazarı’nda ortalama 3.5 Euro’ya müşteri bulan Hellim’in Avrupa Pazarında ortalama 6.5 Euro’ya müşteri bulabileceğini belirtti. ‘Büyük Düşünelim, 450 Milyon kişiden oluşan bir Pazara avantajlı konumda girme fırsatımız var, bunu iyi değerlendirmeliyiz’. 

 

Gülgün Süt Mamülleri Direktörü Yunus Betmezoğlu, makine, ekipman ve üretim süreçleri açısından Avrupa Standartlarında üretim yaptıklarını, Yeşilhat Tüzüğü izin verdiği anda Avrupa ile ticarete başlayabileceklerini dile getirdi. ‘Bir eksiğimiz varsa hemen gidermeye hazırız, bizim vizyonumuz Avrupa’ diyen Betmezoğlu denetime hazır olduklarının da altını çizdi.

 

Firmanın İhracat Müdürü Ali Bayraktar ise Hellim’in Avrupa’da pazarının hazır olduğunu fiziki bir engel olmadığı sürece bu pazara girmeye azimli olduklarını dile getirdi. Hellim sektöründen hayatını kazanan 50,000 kişilik bir nüfüs olduğunu belirten Bayraktar, Avrupa Pazarı’nın açılması ile sadece bu kesim kazanmayacak, artan ticaret ve istihdam tüm toplumun refahını artıracaktır dedi.

 

Danışma Ziyaretlerine Gülgün Süt Mamulleri ile başlayan Derya Beyatlı, Gülgün’ün bu fırsatı değerlendirmek adına gerekli adımları atmak yönünde hazır olmasının mutluluk verici olduğunu ve bu süreçte Avrupa Parlamentosu Üyesi Niyazi Kızılyürek’in ofisi olarak gerek süt gerekse hellim üreticisinin yanında olacaklarını vurguladı.

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