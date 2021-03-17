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Kızılyürek:Denetimler Uluslararası Bağımsız Kurumlar tarafından yapılacaktır

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Avrupa Parlamentosu Üyesi Niyazi Kızılyürek’in, Hellim’in Avrupa Pazarına girmesi yönünde yakalanan tarihi fırsatı ayrıntıları ile anlatmak ve bu fırsatı nasıl değerlendirebileceklerini tartışmak üzere üreticiler ile başlattığı danışma süreci devam ediyor
Kızılyürek:Denetimler Uluslararası Bağımsız Kurumlar tarafından yapılacaktır

Avrupa Parlamentosu Üyesi Niyazi Kızılyürek’in, Hellim’in Avrupa Pazarına girmesi yönünde yakalanan tarihi fırsatı ayrıntıları ile anlatmak ve bu fırsatı nasıl değerlendirebileceklerini tartışmak üzere üreticiler ile başlattığı danışma süreci devam ediyor.

 

Kızılyürek’in kuzey ofisinden yapılan açıklamaya göre Avrupa Komisyonu’nun hazırladığı coğrafi tescil Hellim/Halloumi isimlerini içeriyor ve kuzeyde üretilen Hellimin de Avrupa Pazarı’na girebilmesini öngörüyor. Buna fırsat tanıyabilmek için eş zamanlı olarak Yeşilhat Tüzüğü’nde yapılacak değişiklik ile Hellim Yeşilhat üzerinden satılabilecek.

 

Kararın Nisan ayında yürürlüğe girmesini bekliyoruz denilen açıklamada bu kararın mevcut ihracaatımızın üçte birini oluşturan ve 50,000 kişinin geçimini sağlayan Hellim sektörü açısından çok önemli bir kazanım olduğunun yeniden altı çizildi.

 

Açıklamada Kızılyürek’in temsilcisi Derya Beyatlı’nın yürüttüğü danışma süreci kapsamında 13 süt üreticisi tarafından kurulan Kıbrıs Türk Süt Üreticileri Kooperatifi ziyaretine de yer verildi. Kooperatif Sekreteri ve Cyprus Hamzens Süt ve Süt Ürünleri Direktörü Zübeyir Songur ile görüşen Beyatlı üreticilere sürecin işleyişi ile ilgili bilgi verdi.

 

Denetimler için iki tane Uluslararası Bağımsız kurumun görev yapacağı, bu kurumlardan bir tanesinin Bureau Veritas isimli Fransız bir firma olduğunu ve görevinin tescilde belirtilen şekilde üretim yapılıp yapılmadığını kontrol etmek olacağını anlatan Beyatlı ikinci bir kurumun da hijyen ve sağlık kontrollerini yapacağını belirtti. Avrupa Birliği’nin yüksek hijyen standartları olduğunu anlatan Beyatlı atanacak kurum Bureau Veritas gibi Uluslararası bağımsız bir kurum olacak dedi.

 

Avrupa Komisyonu ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın da içinde olacağı bir çalışma grubu da oluşturulacağını belirten Beyatlı Yeşilhat Ticareti’nde ortaya çıkabilecek sıkıntıların bu çalışma grubunda ele alınarak çözüleceğini de sözlerine ekledi. Beyatlı, “Avrupa Komisyonu gerek ticarete hazırlanma gerekse ticaretin önündeki engelleri belirleyip ortadan kaldırma yönünde Kıbrıslı Türk üreticiye destek olacaktır, biz de bu sürecin takipçisi olacağız” dedi.

 

Kıbrıs Türk Süt Üreticileri Kooperatifi ile ilgili bilgi veren Zübeyir Songur ise süt üreticilerinin ürünlerini Avrupa’ya satmak istediklerini, ürettikleri büyükbaş hayvan sütünün Avrupa standartlarında olduğunu, hellim üretim sürecinde eksiklikleri olabileceğini ancak bu eksiklikleri gidermeye hazır olduklarını belirtti. Küçükbaş hayvan sütü bulma konusunda sıkıntılar yaşanacağını belirten Songur en az %51 küçükbaş süt oranına ulaşmanın bu koşullarda oldukça zor olduğunu belirtti.

 

Songur sözlerini şöyle bitirdi, “Avrupa Pazarı’nın belli kuralları vardır, biz bunların farkındayız ve bu pazara hazırlanmak için hayvan üreticileri ve süt imalatçıları olarak gerekli çalışmaları da yapmaya hazırız. Tüketici ve hayvan sağlığı ve refahına önem veren üreticiler olarak çok fazla yatırım yapmamıza gerek kalmayacağını düşünüyorum.”

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