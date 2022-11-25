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Kızılyürek’e Çirkin Bir Saldırı yapıldı

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23 Kasım 2022 tarihinde Avrupa Parlamentosu Üyesi Niyazi Kızılyürek’in Strasburg’daki ofisine Sembolik bir saldırı yapıldı. Ofisinin duvarına boyayla “ben terör destekçisiyim” yazıldı.
Kızılyürek’e Çirkin Bir Saldırı yapıldı

 

23 Kasım 2022 tarihinde Avrupa Parlamentosu Üyesi Niyazi Kızılyürek’in Strasburg’daki ofisine Sembolik bir saldırı yapıldı. Ofisinin duvarına boyayla “ben terör destekçisiyim” yazıldı.

 

Demokrasiyle bağdaşmayan bu çirkin eylem sadece Kızılyürek’i hedef almadı. Bir gün önce Avrupa Parlamentosu’nun Genel Kurulu’nda Rusya’yı “terörü destekleyen devlet” önerisi ve karar taslağına karşı çıkan parlamenterlerin çoğu benzer bir saldırıya uğradı.

 

Kızılyürek, basına yaptığı bir açıklamayla söz konusu karar taslağına neden destek vermediğini açıkladı.

 

Avrupa Aydınlanmasından nasibini almış demokratlar olarak, bir ülkenin liderlerini izole etmekle bir halkı izole etmenin arasında ayırım yapmamız gerektiğini belirten Kızılyürek, karar taslağının 4. ve 5. paragraflarında Avrupa Birliği sınırları içinde faaliyet gösteren bütün Rus Kültür ve Bilim Merkezlerinin kapatılmasından söz edildiğine değindi ve bunun kabul edilemez olduğunu söyledi. Ayrıca, karar taslağı bir “terörist devletler listesi” hazırlanmasını ve Rusya Federasyonu’nun da bu listeye alınıp bütün diplomatik ilişkilerin kesilmesini öngörüyordu.

 

Kızılyürek, hem Avrupa Parlamentosu’nda defalarca Putin’in yayılmacı politikasını kınama yönünde oy kullandığını, hem de kamusal alanda yazı ve röportajlarıyla Rusya’nın Ukrayna’ya karşı giriştiği savaşı kınadığını belirtti.

 

Ancak bir halkı ve kültürünü cezalandırmayı ve Rusya devletiyle bütün diplomatik ilişkilerin kesilmesini doğru bulmadığını söyledi

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