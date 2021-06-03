Kızılyürek’e Ödül

OPEK'den yapılan açıklama:
Ödül jürisi yaptığı değerlendirmede, Kızılyürek’in Avrupa Birliği’nin değerlerini benimseyen birleşik Kıbrıs yolunda ortaya koyduğu yaratıcı katkıları takdir ederek, ödülü Avrupa Parlamentosu Üyesi Kızılyürek’e verme kararı aldı.
Ödül Töreni 11 Haziran 2021 tarihinde, saat 19.00’da Kıbrıs Üniversitesi’nde yapılacak.
OPEK başkanı Pavlos Pavos’un giriş konuşmasından sonra OPEK ödül jüri üyesi Larkos Larku ödülün gerekçelerini açıklayacak.
Daha sonra, Niyazi Kızılyürek söz alarak kapanış konuşmasını yapacak.
Ödül Törenin ardından Avrupa Birliği’nin geleceğine dair bir panel düzenlenecek.
Panelde Kıbrıs Üniversitesi rektörü Tasos Hristofidis, Komisyon’un Kıbrıs Temsilcisi Yerotheos Papadopullos ve Avrupa Birliği eski Komiserlerinden ve eski Bakan Anna Diamantopullu (Zoom aracılığıyla) yer alacak.
Etkinlik aşağıdaki adresten canlı olarak yayınlanacak:
http://media.ucy.ac.cy/
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