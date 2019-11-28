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Kızılyürek’e, Türkçe’nin AB’nin resmi dil olması konusunda Juncker’den yanıt

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Kızılyürek’e, Türkçe’nin AB’nin resmi dil olması konusunda Juncker’den yanıt
Kızılyürek’e, Türkçe’nin AB’nin resmi dil olması konusunda Juncker’den yanıt

AB Komisyonu’nun eski Başkanı Jean Claude Juncker’in, Avrupa Parlamentosu Milletvekili Niyazi Kızılyürek’e, Türkçe’nin AB’nin resmi dili olması konusunda yanıt verdiği bildirildi.

AB Komisyonu’nun eski Başkanı Jean Claude Juncker’in, Avrupa Parlamentosu Milletvekili Niyazi Kızılyürek’e, Türkçe’nin AB’nin resmi dili olması konusunda yanıt verdiği bildirildi.

Haravgi gazetesinin haberine göre Juncker, dün yaptığı kısa açıklamada, Türkçe’nin AB’nin resmi dili olabilmesi konusundaki yetkinin AB Konseyi’nin uhdesinde olduğunu ve AB’nin kurumsal organlarında kullanılacak dillerin, AB Konseyi tarafından tüzükler ile Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın öngördüğü hükümler çerçevesinde oy birliğiyle belirlendiğini kaydetti.

Haberde, Kızılyürek’in Türkçe’nin resmi dil olabilmesi konusunda Eylül ayında Juncker’e mektup gönderdiği anımsatıldı.

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