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Kızılyürek’in Ofisinden Kutlay Erk’e Yanıt "sol içine sinmiş milliyetçi grupların sesi "

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Kızılyürek’in Ofisinden Kutlay Erk’e Yanıt "sol içine sinmiş milliyetçi grupların sesi "
Kızılyürek’in Ofisinden Kutlay Erk’e Yanıt "sol içine sinmiş milliyetçi grupların sesi "

Kutlay Erk, 8 Ocak 2022 tarihinde Yenidüzen gazetesinde yayınladığı “Genel Seçimleri Boykot Organizasyonunun Üç Yaman Çelişkisi” başlıklı yazısında, kendince boykotçu Kıbrıslı Türkleri eleştirirken hızını (hıncını) alamadı ve 2019 Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine de değindi. Kabul edilmez bir üslup ve milliyetçi sayıklamalarla kaleme aldığı yazıda, bir kez daha sol içine sinmiş milliyetçi grupların sesi olduğunu gösterdi.

 

Örneğin şöyle diyor:

 

“Mayıs 2019’da Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri yapılmıştı; Güney Kıbrıs siyasi partilerinden AKEL Kıbrıslı Türk bir adayı listesine dahil etmişti. (...) Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tek taraflı yöneten Kıbrıslı Rumlar, kurucu ortak Kıbrıslı Türklerin iradesinin Kıbrıs Cumhuriyeti’nde geçerliliğini ret ve inkâr ettiği için 2019 seçimlerinde AKEL aday listesine bir Kıbrıslı Türk dahil etmişti. Ve bazı sol grupları, Kıbrıslı Türkler arasında yarattıkları kafa karışıklığı ile, bu seçimlerde oy kullanılmasını teşvik etti. Katılım yüksek olmadı ama AKEL’in adayının seçilmesine yetti...”

 

Görüleceği gibi, Erk AKEL’e değinirken “Güney Kıbrıs siyasi partilerinden” diyerek “açıklayıcı” ve “betimleyici” bir dil kullanırken, AKEL’in listesinden aday gösterilen “kişinin” adını ağzına almıyor.

 

Hatırlatalım!

 

AKEL’in listesinden aday olan “kişi”, başarılı akademisyen ve yazar Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek’tir.  Birçok dilde yayınlanan yirminin üzerinde eseriyle akademik dünyada referans olan Kızılyürek, aynı zamanda Kıbrıs’ta milliyetçiliğe karşı sürdürdüğü barış mücadelesiyle de tanınmaktadır!

 

AKEL’in listesinden aday gösterilmesi, Kutlay Erk gibi milliyetçi Türklerin olduğu gibi, pek çok Kıbrıslı Rum milliyetçinin de tepkisini çekmiştir.

 

Bir hatırlatma daha!

 

Erk’in iddia ettiği gibi, Kızılyürek’i sadece “bazı sol gruplar” değil, epeyce CTP’li de desteklemişti. 

 

Kutlay Erk, yazısında Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki haklarının bir gereği olarak, “Kıbrıslı Türk siyasi partilerin katılması ve Kıbrıslı Türk seçmenler tarafından seçilmiş iki Kıbrıslı Türk’ün AP’de vekillik görevi yapması gerekiyordu” diyor.

 

Hatırlatma!

 

Kıbrıslı Türklerin AP seçimlerine katılmaları AB yurttaşlığından kaynaklanan bir haktır. Bu hakkı ister Kıbrıs’ta, isterse yaşadıkları AB ülkelerinde kullanabilirler.

 

Ayrıca, Kıbrıslı Türk siyasi partiler isterlerse AP seçimlerine kendi adaylarıyla katılabilirler. Fakat Kutlay Erk’in derdi, Kıbrıslı Türklerin KKTC bayrağı altında seçime katılmalarıdır, Kıbrıs Cumhuriyeti’nden kaynaklı AB vatandaşlığı vasfıyla değil.

 

Kutlay Erk, “seçilen Kıbrıslı Türk AP üyesinin” Kıbrıslı Türklerin hakları ile ilgili bir şey yapmadığını da iddia ediyor ve aşı konusunu örnek veriyor: “AB’nin Kıbrıs’a verdiği Covid-19 aşılarından Kıbrıslı Türklerin payını Güney Kıbrıs eksik verdi; seçilen Kıbrıslı Türk AP üyesinin bunu düzelttirmek gibi bir iradesi pratikte yer aldı mı?! Hayır...”

 

Hatırlatma!

 

Önce Covid-19 aşılarını Kıbrıs Cumhuriyeti’nin satın aldığını ve Kıbrıslı Türklere bedava verdiğini hatırlatalım. Böyle olduğu halde, Kızılyürek hem Avrupa Komisyonu Sağlık Komiseri Stella Kiriakides ile konuyu ele aldı ve Kıbrıslı Türklere nüfus oranlarına uygun şekilde aşı verilmesini talep etti, hem de bu konuda bir yazılı soru önergesiyle Komisyon’a başvurdu. 

 

Kızılyürek seçildiği günden beri, başta Türkçe’nin AB’nin çalışma dilleri arasında yer alması olmak üzere, Kıbrıslı Türklerin meşru haklarını savuna gelmiştir.

 

Kıbrıslı Türk üreticilerin de Avrupa Pazarına hellim satabilmeleri için yoğun uğraş vermekten tutun da, Safe-Pass’a kadar pek çok konuda mesai yapmıştır, yapmaya da devam ediyor. Kızılyürek ayrıca, Yeşil Hat tüzüğünün uygulamasında Kıbrıs Rum makamlarından kaynaklanan aksaklıkları Komisyon’un gündemine taşımaktan çekinmediği gibi, gerçek bir Avrupalı Parlamenter gibi davranarak bir öğretmenin ifade özgürlüğünü ihlal eden Kıbrıs Rum kültür bakanını Avrupa Parlamentosu Kültür ve Eğitim Komitesine şikâyet etmiştir.

 

Burada anlattıklarımız, sol görünüp ayrılıkçı milliyetçiliğin bayrağını sallayan Kutlay Erk’in yanıltmaya çalıştığı Kıbrıs Türk kamuoyunu doğru bilgilendirmek içindir. 29 Ocak tarihinde Şato-Statüs’de düzenleyeceğimiz basın toplantısında Kızılyürek’in icraatlarını Kıbrıs Türk ve Rum kamuoylarıyla ayrıntılı olarak paylaşacağız.

 

Son Hatırlatma!

 

CTP’liler Kutlay Erk’ten oylarını esirgeyerek onu siyaseten saf dışı bıraktılar ama pek çok CTP seçmeni oyuyla Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek’e destek verdi!

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