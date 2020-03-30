Kızılyürek: Krizleri ‘milli ve yerli’ olarak değil ancak insanlığın bir parçası olarak aşabiliriz.

Avrupa Parlamentosu üyesi Niyazi Kızılyürek yabancı uyruklu öğrenciler ve işçiler için sarf edilen sözleri kınayarak, yabancı uyruklu öğrenci örgütü VOİS Cyprus’a 1000 € bağışta bulundu. Krizlerin ‘milli ve yerli’ olarak değil ancak insanlığın bir parçası olarak aşılabileceğini kaydeden Kızılyürek yabancı uyruklu işçilere ve öğrencilere yardım çağrısı yaptı. Kızılyürek’in kuzey Kıbrıs ofisi tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi ilan edilen COVID-19 salgınına karşı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de alınan “sosyal mesafe” önlemleri çerçevesinde evimizde kalmamız, kendimizi ve çevremizi korumamız açısından çok önemlidir. Bu sancılı süreçte birbirimize destek olmak, ihtiyacı olanlar için bir araya gelip destek vermek de çok önemlidir.

Yabancı öğrenciler ve işçiler için bazılarının sarf ettiği sözler beni hayretler içinde bıraktı. Irkçılığın zamanı olmaz da, ‘böyle bir zamanı fırsat bilip ülkeyi temizlemek’ adına insanları ölüme terk etmek ve bu kişilere sırtımızı dönmek ırkçılıktır ve kabul edilmezdir. Rengi, dili, milleti farklı diye insanları telli bölgelere kapatmak düpedüz faşizmdir. Krizleri ‘milli ve yerli’ olarak değil ancak insanlığın bir parçası olarak aşabiliriz.

Buraya eğitim almaya gelen ve çalışmak zorunda olan yabancı uyruklu öğrenciler COVİD-19 salgını nedeniyle alınan önlemler nedeniyle şu an çalışamıyor ve hayatta kalmak için desteğe ihtiyaç duyuyorlar. Bu insanlara destek olmak hepimizin insanlık görevidir.

İhtiyaç sahibi 1500 yabancı öğrenciye erzak sağlamak için çalışan Vois Cyprus’un bu çabalarına destek olması amacı ile bu örgüte bağış yapılması yönünde çağrı yapıyorum. Günümüzün en önemli erdemi dayanışmadır.