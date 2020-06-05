Kizilyürek’ten AB ve AK’ye: “Irkçılığı önlemek için ne yapıyorsunuz?”

Avrupa Parlamentosu (AP) Üyesi Niyazi Kızılyürek, ABD’nin Minneapolis eyaletinde, 25 Mayıs’ta elleri kelepçeli George Floyd’un polis memuru tarafından nefesi kesilerek, hunharca öldürülmesi ve akabinde patlak veren polis şiddeti ve ırkçılık karşı gösterilere karşı ABD Başkanı’nın tavrı karşısında sessiz kaldığı gerekçesiyle AB Konseyi ve Avrupa Komisyonu’nu eleştirdi.

Kızılyürek, Avrupa Komisyonu’na yönelttiği soru önergesinde ABD'deki polis memurlarının tutuklama sırasında ırkçı davranışta bulundukları suçlamasının bir ilk olmadığını, Kentucky'de askerler ve göstericiler arasındaki çatışma sonucu bir kişinin daha hayatını kaybettiğini kaydetti.

Kızılyürek’in ofisinden yapılan açıklamada, Kızılyürek’in Avrupa Komisyonu veya Avrupa Birliği Konseyi’nden bugüne kadar resmi bir açıklama gelmediğini belirttiği ve Avrupa Komisyonu’na “ABD'de birçok Afro-Amerikan’ın hayatına mal olan ırk temelli ayrımcılık olaylarını ve ABD Başkanı'nın halk gösterilerine karşı Ulusal Muhafızları ve ABD Ordusu’nu harekete geçirme tehdidini açıkça kınıyor musunuz?” sorusunu yönelttiği belirtildi.

Kızılyürek’in, Avrupa Komisyonu’na yönlendirdiği soru önergesinde Avrupa’daki ırkçılığa ve polis şiddetine de değindiği belirtildi.

Irkçılığa Karşı Avrupa Ağı’nın (European Network Against Racism) COVID-19 salgınının Avrupa’nın etnik azınlıkları daha olumsuz etkilediğini ve bunun nedeninin Avrupa’daki ırkçılığa dayalı önyargılar ve polis şiddeti olduğunu ortaya koyduğunu belirten Kızılyürek, Avrupa Komisyonu’na üye devletlerle birlikte polis güçlerinin ırkçı eylemlerini önlemek için ne gibi önlemler aldığı sorusunu da yöneltti.