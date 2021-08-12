Kızılyürek’ten Aşı Kartları İçin Dijital Platform Önerisi

AKEL’in Avrupa Parlamentosu’ndaki Milletvekili Niyazi Kızılyürek’in Kıbrıs Rum Hükümeti’ne, Kıbrıslı Türkler ve yurt dışında bulunan diğer Kıbrıslıların, bilgilerini şahsen girerek Dijital Covid-19 Aşı Sertifikası alabilmeleri için dijital platform oluşturması çağrısında bulunduğu bildirildi.

Haravgi gazetesi, böylelikle Kıbrıslı Türklerin aşı kartlarının uluslararası alanda tanınmıyor olması ve KKTC makamlarının Rum Yönetimi’ne aşılı Kıbrıslı Türklerin isimlerinin bulunduğu listeyi vermeyi reddetmesi problemlerinin aşılabileceğini yazdı.

Haberde, Kızılyürek’in bu öneriyle, tamamen insani mesele olan bu problemin çözüleceğine ve “Kıbrıslı” vatandaşların tümüne hizmet edilebileceğine inandığı kaydedildi.