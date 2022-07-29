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Kızılyürek’ten gazeteci Aysu Basri Akter’in Türkiye’ye girişinin reddedilmesiyle ilgili Komisyona soru önergesi

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Kızılyürek, Avrupa Komisyonu’na sunduğu soru önergesiyle 25 Temmuz tarihinde gazeteci Aysu Basri Akter’in, Türkiye’ye girişi reddedilen altıncı Kıbrıslı Türk barış aktivisti olduğunun altını çizdi.
Kızılyürek’ten gazeteci Aysu Basri Akter’in Türkiye’ye girişinin reddedilmesiyle ilgili Komisyona soru önergesi

Kıbrıslı Türk aktivistlerin Türk ulusal güvenliğine bir tehdit oluşturmadığını belirten Kızılyürek, Avrupa Birliği yurttaşı olan Kıbrıslı Türklerin bir aday ülke olan Türkiye’ye seyahat özgürlüğünün kısıtlandığını vurguladı. Ayrıca Kızılyürek,  Komisyon’un Kıbrıs Türk toplumunu Türkiye Cumhuriyeti’nin müdahalelerinden korumak için ne gibi önlemler almayı planladığını sordu.

 

 

 

 

Kızılyürek’in Komisyon’a yönlendirdiği soru önergesinin tam metni:

 

25 Temmuz tarihinde Kıbrıslı Türk gazeteci Aysu Basri Akter'in Türkiye Cumhuriyeti'ne girişi engellendi. Gazeteci, havaalanında 19 saat bekledikten sonra Kıbrıs'a geri gönderildi. Aysu Basri Akter Türkiye'ye girişi reddedilen ilk Kıbrıslı Türk değil. Son birkaç ayda bir çok Kıbrıslı Türk aktivist, gazeteci ve sendikacının Türkiye'ye girmesine izin verilmedi.

 

Girişine izin verilmeyen herkes için “Türkiye’nin ulusal güvenliğine tehdit" resmi gerekçesi verilemektedir. Ancak asıl sebep, Türkiye'nin Kıbrıs'ın kuzeyindeki politikalarını eleştirmeleri ve Kıbrıs'ta federal bir çözümden yana olmalarıdır.

 

Bu bağlamda Komisyon,

 

Avrupa vatandaşlarının Türkiye hükümeti tarafından ihlal edilen haklarını korumak için hangi adımları atmayı planlıyor

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