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Kızılyürek'ten Komisyon Başkan Yardımcısı Shinas'a: "Kıbrıslı Türklere ayrımcılık uygulamayınız"

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Avrupa Parlamenteri Niyazi Kızılyürek'ten Komisyon Başkan Yardımcısı Shinas'a: "Kıbrıslı Türklere ayrımcılık uygulamayınız"
Kızılyürek'ten Komisyon Başkan Yardımcısı Shinas'a: "Kıbrıslı Türklere ayrımcılık uygulamayınız"

Avrupa Parlamenteri Niyazi Kızılyürek'ten Komisyon Başkan Yardımcısı Shinas'a:

"Kıbrıslı Türklere ayrımcılık uygulamayınız"

 

Avrupa Parlamentosu Kültür ve Eğitim Komitesi önemli bir tartışmaya sahne oldu. Avrupa Parlamenteri Niyazi Kızılyürek, Komisyon Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas'a sert çıktı: "Kıbrıslı Türklere ayrımcılık uygulamayınız."

 

18 Temmuz tarihindeki toplantının odak noktasını eğitim, kültür, gençlik ve spor alanındaki temel öncelikler oluşturdu. Toplantıya, Avrupa Parlamentosu Kıbrıs milletvekili Niyazi Kızılyürek'in sözleri damga vurdu.

"Avrupa Birliği yurttaşı bir topluluk bütün faaliyetlerin, eğitim ve kültür programlarının dışında tutuluyor" diyen Kızılyürek, şu ifadeleri kullandı:

"Komitemizin programları, eğitim, Erasmut+ programı, Yaratıcı Avrupa Programı, spor çalışmaları, hepsinin dışındalar ve bunlar AB’nin yurttaşlarıdırlar. Kıbrıslı Türklerden bahsediyorum. AB yurttaşı Kıbrıslı Türklerden... Bütün faaliyetlerin dışında tutulmuş Kıbrıslı Türklerden.... Bu konuda ne söyleyeceğini merak ediyorum ve görüşünüzü merak ediyorum.".

 

Avrupa Parlamentosu AKEL üyesi Niyazi Kızılyürek, "Evrensel olarak kabul edilmiş kurallar yurttaşlar arası ayrım yapmamayı gerektiriyor" diyerek, Kıbrıslı Türklerin de Kıbrıslı Rumlar gibi eşit ve Avrupa Birliği yurttaşı olduklarını dile getirdi.

 

"Erasmus gibi programlara katılmaları şarttır, bir gerekliliktir" diyen Kızılyürek, topluluk müktesebatının adanın kuzeyin askıya alınmış olsa da bu gerçeğin değişmediğini anlattı.

 

"Kıbrıslı Türkleri Avrupa Birliği'ne yakınlaştırmak lazım."

 

"Avrupa Birliği müktesebatı adanın kuzeyinde çözümle birlikte hayata geçirilecektir, ancak o tarihe kadar Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumların yakınlaşmasını teşvik etmek lazım" diyen Kızılyürek, sözlerini şöyle sürdürdü:

 

"Kıbrıslı Türkleri Avrupa Birliği'ne yakınlaştırmak lazım. Bu aslında Konsey’in kendi kararıdır. 2004 kararıdır. Ve tamda bunu söylüyor; İki toplumu yakınlaştırmalıyız! Kıbrıslı Türkleri AB’ye yakınlaştıracağız. Bunu nasıl yapacaksınız, eğer Kıbrıslı Türkleri bütün programların dışında tutarsanız, hiç bir yere katılma imkanı sunmazsanız. Son bir söz daha söyleyim, benim bir parlamenter olmamın Komisyonla hiçbir alakası yoktur! Bu ne bir jesttir ne de bir ikramdır! Bu Kıbrıslı Türkler ve Rumların ortak siyasi iradesinin bir sonucudur."

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