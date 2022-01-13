Kızılyürek’ten Liderler Açık Mektup

AP Milletvekili Niyazi Kızılyürek, Kıbrıs’taki liderlere “gençliğin kendi geleceklerini hayal ettikleri gibi inşa edebilmelerini sağlayacak eylemler üstlenmeleri” çağrısında bulundu.



Haravgi gazetesi, AKEL’in Avrupa Parlamentosu’ndaki milletvekili Niyazi Kızılyürek’in, BM Genel Sekreteri’nin son iyi niyet misyonu raporuna atıfta bulunarak ve AB’nin 2022’yi gençlik yılı ilan ettiğini hatırlatarak liderlere, gençler için eyleme geçmeleri çağrısında bulunduğunu yazdı.



Gençlerin AB’nin geleceğini belirleme imkanına sahip olmaları gerektiğini belirten Kızılyürek, liderlere, iki toplumun gençlerini yakınlaştıracak ve kendi ortak geleceklerini belirleme şansı verecek faaliyetlerde bulunmaları için Avrupa Gençlik Yılı’nı değerlendirmeleri çağrısında bulundu.