Kızılyürek’ten, Osman Kavala’nın serbest kalması için girişim

AP milletvekili Niyazi Kızılyürek 13 Eylül 2019 tarihinde yaptığı yazılı bir başvuruyla neredeyse 2 yıldır tutuklu olan Osman Kavala’nın serbest bırakılması için Avrupa Komisyonu’nun ne gibi adımlar attığını sordu.

AP milletvekili Niyazi Kızılyürek 13 Eylül 2019 tarihinde yaptığı yazılı bir başvuruyla neredeyse 2 yıldır tutuklu olan Osman Kavala’nın serbest bırakılması için Avrupa Komisyonu’nun ne gibi adımlar attığını sordu.

Osman Kavala’nın serbest bırakılması için girişim başlatan Kızılyürek, konuyla ilgili açıklama yaptı.

İşte açıklamanın tam metni:

Kültür alanında yaptığı hizmetlerle tanınan iş insanı Osman Kavala tam 23 aydır cezaevinde tutulmaktadır. Gezi Direnişi’ne ilişkin olarak tutuklu bulunan ve Gezi Davası’nın tek tutuklu sanığı olan Kavala’nın arkadaşları ve sivil toplum aktivistleri tarafından başlatılan #SevgiliOsmanKavala kampanyası, Osman Kavala’ya Özgürlük adlı siteden duyuruldu.

Kampanyanın açıklamasında iki yıldır somut olmayan delillerle tutuklu olan Kavala’nın doğum gününün 2 Ekim olduğu bilgisine yer verildi. Ayrıca, 8-9 Ekim tarihlerinde Gezi Davası’nın 3. duruşmasının görüleceği hatırlatıldı.

Tüm bu örgütlenmelerden bağımsız, Avrupa Parlamentosu üyesi Niyazi Kızılyürek 13 Eylül 2019 tarihinde yaptığı yazılı bir başvuruyla neredeyse 2 yıldır tutuklu olan Osman Kavala’nın serbest bırakılması için Avrupa Komisyonu’nun ne gibi adımlar attığını sordu.

Farklı kültürlerin birbirini besleyerek zenginleştirdiği, herkes için eşit ve özgür bir ülke uğruna çabaladığı için 700 gündür tutsak olan Osman Kavalı’nın bir an önce tutukluluğunun son bulması gerekiyor.