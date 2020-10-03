Kızının fotoğrafını çeken anne, iki saniye sonra çığlıklarına hakim olam
ABD'nin Alabama eyaletinde yaşayan Laura isimli kadın, kızının okuldaki ilk günlerine ait fotoğraflarını her yıl ihmal etmeden çekerdi. Fakat en son sene, okulun ilk günü için kızının fotoğrafını çektiği zaman bu görüntünün tüm dünyaya ulaşacağını tahmin bile edemezdi. Bunun sebebi ise fotoğraftaki ufak bir detaydı.
Kızının ilk okul gününü ölümsüzleştirmek isteyen anne, fotoğrafı çektikten sonra hayatının şokunu yaşadı. Anne, ağaçta bulunan zehirli yılanın kızına doğru uzandığını fotoğrafı çektikten sonra fark etti.
03 Ekim 2020 Cumartesi 22:15
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