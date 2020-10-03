ABD'nin Alabama eyaletinde yaşayan Laura isimli kadın, kızının okuldaki ilk günlerine ait fotoğraflarını her yıl ihmal etmeden çekerdi. Fakat en son sene, okulun ilk günü için kızının fotoğrafını çektiği zaman bu görüntünün tüm dünyaya ulaşacağını tahmin bile edemezdi. Bunun sebebi ise fotoğraftaki ufak bir detaydı.