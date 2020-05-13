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'Kızların resimlerini de görüyoruz böylece çaktırma' diyen Gazi Üniversitesi Dekanı Acar istifa etti

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'Kızların resimlerini de görüyoruz böylece çaktırma' diyen Gazi Üniversitesi Dekanı Acar istifa etti
'Kızların resimlerini de görüyoruz böylece çaktırma' diyen Gazi Üniversitesi Dekanı Acar istifa etti

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar, video konferans sırasında söylediği "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma" sözleri sonrasında başlatılan soruşturma kapsamında istifa etti.

Gazi Üniversitesi, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar'ın video konferans sırasında kameranın açık olduğunu unutarak, "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma" sözlerinin ardından istifa ettiğini duyurdu.

Konuyla ilgili üniversiteden yapılan açıklamada Prof. Dr. Orhan Acar hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilerek, "Üniversitemiz Fen Fakültesi Dekanlık görevini vekaleten yürüten Prof. Dr. Orhan Acar'ın sosyal medya ve basına yansıyan ifadeleri nedeniyle yasal süreç başlatılmış olup, sürecin selameti açısından kendisi 13.05.2020 tarihinde istifa etmiştir" denildi.

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