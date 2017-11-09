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Kızmaz: “Moral Bulduk”

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Kızmaz: “Moral Bulduk”
Dış sahada 1-0 galip geldikleri Yeniboğaziçi karşılaşmasında sergilediği performansla takdir toplayan Gençlik Gücü futbolcusu Hascan Kızmaz, “Baf Ülkü Yurdu karşılaşmasını da kazanıp, bu galibiyeti taçlandırmalıyız” dedi.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig Takımı olduğunu kanıtlayan Gençlik Gücü, ancak bu sezon iyi oyuna rağmen bunu skora yansıtamamanın sıkıntısını yaşıyor. Gençlik Gücü, özlediği galibiyeti dış sahada oynadığı Yeniboğaziçi karşılaşmasında bulduktan sonra, Baf Ülkü Yurdu karşılaşmasına hazırlanmaya başladı.

Dış sahada 1-0 galip geldikleri Yeniboğaziçi karşılaşmasında sergilediği performansla takdir toplayan Gençlik Gücü futbolcusu Hascan Kızmaz, “Baf Ülkü Yurdu karşılaşmasını da kazanıp, bu galibiyeti taçlandırmalıyız” dedi. “Takımda arkadaşlık çok iyi” diyerek konuşmasına başlayan Hascan Kızmaz, “Karşılaşma öncesi girdiğimiz kampın da bunda büyük payı oldu. Daha önceki birçok karşılaşmada iyi oynadık, ancak bunu skora yansıtamadık. Yeniboğaziçi karşılaşmasında en az bir golle de olsa galip geldik. Karşılaşmanın skoru 3-0, 4-0 olabilirdi. İyi oynuyor, pozisyona giriyor, topu gol çizgisinden geçiremiyoruz” şeklinde konuştu.

“Yeniboğaziçi galibiyeti ile moral bulduk” diyen Kızmaz, “Önümüzdeki haftalarda bu moralin de verdiği güçle başarı grafiğimizin yükseleceğine inanıyorum. Çünkü takımımızın durumu çok iyi” dedi. Yönetimin takıma olan ilgisinden de övgü ile söz ederek teşekkür eden başarılı futbolcu Hascan Kızmaz, tek eksiklerinin gol yapmak olduğunu vurguladı.

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