KKD Cuma günü “Nefret da Değişir” adlı panel düzenleyecek

KKD Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre, Kuir Kıbrıs Derneği aktivistleri, Dizdarlı’ya derneğin faaliyetleri ve panel hakkında bilgi verdi. KKD’nin uygulayıcı ortağı olduğu ‘Konuşulmayan Projesi’ çerçevesinde yayınlanan kampanya panoları ve 17 Mayıs Homofobi ve Transfobi Karşıtı Hafta sırasında karşılaşılan nefret temelli saldırı ve söylemlere de dikkat çekildi.
Ziyaretle ilgili açıklamada ayrıca dernek tarafından cuma günü yapılacak “Nefret da değişir” konulu panel hakkında bilgi verildi. Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) lokalinde gerçekleşecek panel saat 19.00’da başlayacak.
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