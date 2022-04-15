KKM’nin Hazine’ye bir haftalık maliyeti belli oldu

Hazine'nin kur korumalı mevduatta kur farkı için mudilere mart ayının son haftasında yaptığı ödeme rakamı belli oldu.

TC Hazine ve Maliye Bakanlığı, mart ayı merkezi bütçe verilerini açıklarken, giderler tablosunda bir kalem dikkat çekti.

Bakanlığa bağlı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı merkezi yönetim bütçesi gider tablolarına göre, mart ayında ‘Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Korunmasına İlişkin Giderler’ kapsamında 11,7 milyar TL ödeme yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kur korumalı TL mevduat (KKM) için kur farkı ödemelerine 23 Mart’ta başladığı hesaba katılırsa, 11,7 milyar TL sadece bir haftalık ödeme olarak kayıtlara geçti.

Bankacıların hesaplamalarına göre kurun mevcut seviyesinde KKM’nin 30-35 milyar TL olan maliyeti dolar/TL'nin 15'i aşması durumunda 45 milyar TL'ye yükselecek. Kurun 18 seviyesine ulaşması halinde ise maliyet 165 milyar TL'ye kadar yükselebilecek.

KKM 728 MİLYAR TL’YE ULAŞTI

BDDK verilerine göre, 8 Nisan tarihi itibarıyla KKM kapsamında bankalarda 728,7 milyar TL birikmiş durumda.

KKM’nin bankalardaki toplam mevduat içindeki payı yüzde 12’ye ulaşırken, toplam TL mevduat içindeki payı yüzde 28,7’yi buldu.

Dolar/TL’nin 18,36’yı gördüğü 20 Aralık 2021 tarihinin akşamında duyurusu yapılan KKM, hükümet tarafından “faiz artırmadan döviz kurlarını tutma” aracı olarak sunulmuştu.

Birçok ekonomist, KKM’nin kamu bütçesi üzerindeki risklerine işaret ederken, görüştü TL mevduat olan bu ürünün aslında dolarizasyonun parçası olduğunu vurguluyor.