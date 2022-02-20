9 Şubat 2022 tarihinde saat 15:00’da İskele şube binasında gerçekleştirilen KKT Kızılayı İskele Şube olağan genel kurulu Yapıldı. Yaşar ŞİMŞEK yeniden Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı İskele Şube Başkanlığına seçildi.

Genel kurul öncesinde İskele Kapristanlığına giden Yaşar ŞİMŞEK ve yönetim kurulu; KKT Kızılayı İskele Şubesinin Kurulmasında ve Kızılayın büyümesini sağlayan Merhum Erten YAĞTUĞ ve KKT Kızılayı Merkez yönetim kurulu üyesi ve KKT Kızılayı İskele Şubesi Onursal Başkanı Derviş ŞENTAN'ın kabirlerini ziyaret etti. Kabir başlarında dua edilerek kabirlerine çiçek bırakıldı.

ŞİMŞEK; KKT Kızılayı İskele Şubesinin 2022 – 2024 yılları arasında yeni yönetim kurulu ve Kızılayıa gönül veren herkesle çok güzel aktivite ve projelere imza atılacağını dile getirerek yeni görev alan ve daha önce de İskele Kızılayında görev alan ekibimizle daha iyisini yapmak için elimizden geleni yapacağını dile getirerek ekibine teşekkürler etti.

YÖNETİM KURULU

BAŞKAN : YAŞAR ŞİMŞEK

ASBAŞKAN: SERMET NERELİ

VEZNEDAR : FATMA KIRŞAN

SOSYAL FALİYETLER : BİLAL DERİCİOĞLU

SEKRETER : EBRU KIRMIZI