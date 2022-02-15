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“KKTC 1. Aile Çalıştayı” Düzenleniyor

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Çaliştay 17-18 Şubat’ta Cumhurbaşkanliği Himayelerinde Düzenlenecek
“KKTC 1. Aile Çalıştayı” Düzenleniyor

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde “KKTC 1. Aile Çalıştayı” düzenleniyor. 

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, 17-18 Şubat tarihlerinde düzenlenecek çalıştay, Acapulco Resort Girne’de yer alacak.

“Aile Çalıştayı”, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Cumhurbaşkanlığı Sosyal Destek Komitesi ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından düzenlenecek.

Aralarında Türkiye Cumhuriyeti Aile Bakanlığı uzmanlarının da yer alacağı toplam 30 kurum, kuruluş ve ilgili bakanlıklardan yaklaşık 200 bireyin katılımıyla gerçekleşecek çalıştayda, “aile içi sıkıntılar ve boşanma nedenleri” ele alınacak.

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