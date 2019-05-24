“KKTC 2. Ambulans Rallisi ve Acil Sağlık Hizmetleri Ve İlkyardım Sempozyumu” DAÜ’de gerçekleştirilecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Türkiye Acil Tıp Derneği tarafından “KKTC 2. Ambulans Rallisi & Acil Sağlık Hizmetleri İlkyardım Sempozyumu” gerçekleştirilecek. 28 Mayıs 2019, Salı günü saat 09:00’da Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleştirilecek olan sempozyuma Paramedik Derneği ve Kıbrıs Türk Paramedikler katkı koyuyor.

Acil sağlık hizmetleri içerisinde bir ekip ruhu ile beraber çalışan acil sağlık personelini bilimsel konuların konuşulduğu ve ortak güncel sorunların tartışıldığı sempozyum, üç gün sürecek.

Açılış konuşmalarının ardından “KKTC’de Acil Sağlık Hizmetleri”, “Sağlık Hizmetlerinin Genel Durumu”, “Hastanelerde Acil Servislerin Durumu”, “122 Ambulans Hizmetleri”, “Travma”, “Travma Hastasına İlk Yaklaşım”, “Travma Hastasında Hemşirelik Yaklaşımı”, “Acil Sağlık Hizmetlerinde İletişim”, “Acil Olgular Paneli 1”, “Dispne Hastasına Yaklaşım”, “İnme Hastasına Yaklaşım” konularında sunumlar gerçekleştirilecek.

Sempozyum, 29 Mayıs 2019 Çarşamba günü, “Kalp Krizi”, “Kalp Krizinde Tanı” , “Kalp Krizinde Tedavi”, “Acil Olgular Paneli 2”, “Triaj Nedir? Nasıl Uygulanır?”, “Sepsis Hastasına Yaklaşım” konularında gerçekleştirilecek olan sunumlar ile dervam edecek. Sunumların ardından düzenlenecek olan ödül töreninin sonrasında sempozyum sona erecek.

KKTC 2. Ambulans Rallisi 27 Mayıs’ta

Sempozyum kapsamında 27 Mayıs 2019 Pazartesi günü saat 09:00’da DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde KKTC 2. Ambulans Ralisi gerçekleştirilecek. Ralli denince akıllara hemen off-road yollarda araçlarla hızlı yarışan ekipler gelse de, ambulans rallisinde paramediklerin bilgi ve müdahale becerileri yarışıyor. Bu yarışmada ekipler kampüs içerisinde belirli noktalara yerleştirilmiş istasyonlara yaya olarak gidecek ve senaryolarla belirlenmiş vakalara yönelik müdahalelerde bulunacaklar. DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi 2. KKTC Ambulans Rallisi ve Ünirallisi’nde amaç, verilen görevleri hızlı yapmak değil, hatasız yapmak olacak.

Kurslar Verilecek

Öte yandan sempozyum kapsamında Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde sempozyum sunumlarına paralel olarak çeşitli kurslar da verilecek. 27 Mayıs 2019 tarihinde Triyaj ve TYD/İKYD, 28 Mayıs 2019 tarihinde EKG ile, USG ile Damaryolu Kursu, 29 Mayıs’ta ise Hasta Taşıma ve Stabilizasyon ve Havayolu Kursları verilecek. Kurslar hakkında detaylı bilgi ve kayıt için 0533 844 48 99 numaralı telefondan veya simay.sertbay@emu.edu.tr mail adresinden bilgi alınabilir.