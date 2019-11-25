KKTC 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın komitede görüşülmesine devam edilecek

2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın, Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde görüşülmesine yarın devam edilecek.

8 milyar 814 milyon TL olarak öngörülen bütçe yasa tasarısıyla ilgili görüşmeler, yarın saat 10.30’da başlayacak komite toplantısında, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Turizm ve Çevre Bakanlığı bütçelerinin ele alınmasıyla sürecek.



Komite, 27 Kasım Çarşamba günü Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçelerini görüşecek.



28 Kasım Perşembe günü, Cumhuriyet Meclisi bütçe ele alınacak. Bütçe görüşmeleri, 29 Kasım Cuma günü, Maliye Bakanlığı bütçesinin görüşülmesi, Gelirler bütçesinin görüşülmesi ve tasarının madde madde görüşülmesinin tamamlanması ve bütününün oylanması ile tamamlanacak.