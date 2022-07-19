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KKTC 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu taburcu oldu

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Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde 16 günlük tedavisi tamamlanan Dr. Derviş Eroğlu, bugün taburcu oldu. 
KKTC 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu taburcu oldu

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde tedavisi tamamlanan KKTC 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu, bugün taburcu oldu. 3 Temmuz’da, yüksek tansiyon ve kısa süreli bilinç kaybı şikayetleriyle Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne başvuran Dr. Eroğlu, 16 gün süren tedavi ile sağlığına kavuştu.

 

Kalbine ICD takıldı, şah damarı açılarak temizlendi

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’inde ilk önce, yükselen tansiyonu kontrol altına alınan Dr. Derviş Eroğlu’nun, kalp ritmini kontrol altına almak için 5 Temmuz’da ICD (İmplante Edilebilir Kardiyoverter Defibrilatör) takıldı. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamza Duygu, Prof. Dr. Levent Cerit ve Uzm. Dr. Aziz Günsel tarafından gerçekleştirilen operasyonla takılan ICD, oluşan düzensizliği otomatik olarak algılayıp, elektroşok ile kalp ritmini normale çeviriyor.

13 Temmuz’da ise, tomografik anjiyo ile yüzde 80 daralma tespit edilen Dr. Derviş Eroğlu’nun şah damarı; gerçekleştirilen “karotis” ameliyatı ile açılarak tıkanıklığa neden olan plaklar temizlendi ve sorunsuz bir şekilde kapatıldı. Yakın Doğu Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi ekibi Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, Prof. Dr. Barçın Özcem, Yrd. Doç. Dr. Özlem Balcıoğlu ile Anestezi Uzmanı Dr. Yeşim Taşeli’nin gerçekleştirdiği operasyon yaklaşık 2 saat sürmüştü. 

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde 16 gün süren tedaviler ve gerçekleştirilen operasyonların ardından; yüksek tansiyonu kontrol altına alınan, kalp ritmi ve şah damarındaki sorunlar giderilen, KKTC 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu, sağlıklı bir şekilde taburcu edilerek evine uğurlandı.

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