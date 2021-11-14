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KKTC 38 yaşında: Dr. Fazıl Küçük’ün Anıt Mezarı’nda tören düzenlendi

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet i’nin 38’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Kıbrıslı Türklerin varoluş mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün Anıt Mezarı’nda tören düzenlendi.
KKTC 38 yaşında: Dr. Fazıl Küçük’ün Anıt Mezarı’nda tören düzenlendi

Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman; Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve bazı bakanlar da katıldı.

Törende anıta çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Tatar tarafından Anıt Özel Defteri’nin imzalanmasıyla tören sona erdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anıt Özel Defteri’ne şunları yazdı:

Aziz Lider Dr. Fazıl Küçük,

Liderlik ettiğiniz Kıbrıs Türk halkının verdiği varoluş mücadelesi sonucu kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38. Yılında sizi saygı ve rahmetle anıyoruz.

Kıbrıs Türk halkının zor yıllarında yürüttüğünüz mücadele takdire şayandır. Hem doktorluk yaparak yardıma muhtaç insanlarımıza derman olmaya çalışmış, hem de gazeteci olarak halkına doğruyu anlatmak için çaba sarf ettiniz. Kıbrıs Türk halkı adına en iyisini yapmayı kendine gaile edinmiş eşsiz bir lidersiniz.

Köy ziyaretleriniz ile her daim halkın içinde, halk insanı oldunuz. Bu uğurda izinizi devam ettirme gayreti içerisindeyim.

Sizlerinde vurguladığı gibi “Kıbrıs meselesi Türkiyesiz çözülmez.” Bu ilke ve inançla Kıbrıs Türk halkının eşit egemen varlığından, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinden asla vazgeçmeyeceğiz.Kıbrıs Türk halkının saygısını kazandığı büyük bir lidersiniz. Sizi bir kez daha saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun

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